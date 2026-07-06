Карло Анчелотти будет возглавлять сборную Бразилии до 2030 года...

·57·Спорт
Карло Анчелотти будет возглавлять сборную Бразилии до 2030 года...

Бразильская конфедерация футбола обозначила четкую позицию относительно будущего Карло Анчелотти. Несмотря на неудачу на ЧМ-2026, итальянский специалист продолжит работу на посту главного тренера сборной.

Исполнительный директор конфедерации Родриго Каэтано заявил, что проект с Анчелотти рассчитан до чемпионата мира 2030 года.

«Анчелотти проработает весь цикл»

Бразилия досрочно покинула турнир, уступив Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира.

Тем не менее, федерация не планирует проводить резких перестановок в тренерском штабе.

«Для нас главная задача — спокойно пройти весь цикл с этим тренером. Он продолжит свою работу до чемпионата мира 2030 года», — сказал Каэтано.

Он подчеркнул, что теперь Бразилии нужно без спешки, поэтапно готовиться к новому мундиалю.

В команде царит тяжелая атмосфера

Каэтано не стал скрывать, что вылет с ЧМ стал тяжелым ударом для футболистов, персонала и тренерского штаба.

«Все очень расстроены и разочарованы. И футболисты, и персонал, и тренерский штаб тяжело воспринимают этот результат», — отметил он.

Сборная Бразилии приехала на турнир в качестве одного из главных претендентов на чемпионство, но остановилась уже на стадии 1/8 финала.

38 дней работы не должны обесцениваться

Представитель федерации, несмотря на поражение, высоко оценил труд и профессиональное отношение команды во время турнира.

«Нельзя обесценивать время, проведенное вместе, особенно этот 38-дневный период. За это время мы увидели, насколько самоотверженны и профессиональны футболисты», — сказал Каэтано.

По его мнению, команда по ходу соревнований улучшала свою игру и в матче против Норвегии также показала достойный футбол.

«Мы ставили цель дойти до финала»

Каэтано подчеркнул, что у Бразилии были все шансы на выход в четвертьфинал.

«Вылет из турнира воспринимается тяжело, потому что у нас были все возможности для выхода в следующий этап. Нашей главной целью был выход в финал», — заявил он.

Теперь для сборной Бразилии начинается новый этап. Анчелотти остается на своем посту, а федерация дает ему возможность перестроить и усилить команду к чемпионату мира 2030 года.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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