Карло Анчелотти будет возглавлять сборную Бразилии до 2030 года...

Бразильская конфедерация футбола обозначила четкую позицию относительно будущего Карло Анчелотти. Несмотря на неудачу на ЧМ-2026, итальянский специалист продолжит работу на посту главного тренера сборной.

Исполнительный директор конфедерации Родриго Каэтано заявил, что проект с Анчелотти рассчитан до чемпионата мира 2030 года.

«Анчелотти проработает весь цикл»

Бразилия досрочно покинула турнир, уступив Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира.

Тем не менее, федерация не планирует проводить резких перестановок в тренерском штабе.

«Для нас главная задача — спокойно пройти весь цикл с этим тренером. Он продолжит свою работу до чемпионата мира 2030 года», — сказал Каэтано.

Он подчеркнул, что теперь Бразилии нужно без спешки, поэтапно готовиться к новому мундиалю.

В команде царит тяжелая атмосфера

Каэтано не стал скрывать, что вылет с ЧМ стал тяжелым ударом для футболистов, персонала и тренерского штаба.

«Все очень расстроены и разочарованы. И футболисты, и персонал, и тренерский штаб тяжело воспринимают этот результат», — отметил он.

Сборная Бразилии приехала на турнир в качестве одного из главных претендентов на чемпионство, но остановилась уже на стадии 1/8 финала.

38 дней работы не должны обесцениваться

Представитель федерации, несмотря на поражение, высоко оценил труд и профессиональное отношение команды во время турнира.

«Нельзя обесценивать время, проведенное вместе, особенно этот 38-дневный период. За это время мы увидели, насколько самоотверженны и профессиональны футболисты», — сказал Каэтано.

По его мнению, команда по ходу соревнований улучшала свою игру и в матче против Норвегии также показала достойный футбол.

«Мы ставили цель дойти до финала»

Каэтано подчеркнул, что у Бразилии были все шансы на выход в четвертьфинал.

«Вылет из турнира воспринимается тяжело, потому что у нас были все возможности для выхода в следующий этап. Нашей главной целью был выход в финал», — заявил он.

Теперь для сборной Бразилии начинается новый этап. Анчелотти остается на своем посту, а федерация дает ему возможность перестроить и усилить команду к чемпионату мира 2030 года.