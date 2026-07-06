В Бектемирском районе задержаны трое лиц, распространявших наркотики методом «закладок»

·72·Общество
В Бектемирском районе задержаны трое лиц, распространявших наркотики методом «закладок»

В Бектемирском районе города Ташкента выявлено два случая распространения наркотических средств методом «закладок». Трое подозреваемых задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела.

Согласно данным пресс-службы ГУВД города Ташкента, факты были раскрыты в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна», проводимых с 1 по 31 июля.

Сотрудники патрульно-постовой службы, несшие службу в махалле «Ийк ота», в присутствии понятых досмотрели двух подозрительных лиц. В ходе проверки у них было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств 43 свертка с наркотическими веществами.

В ходе еще одного оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления координации деятельности органов внутренних дел Бектемирского района, был досмотрен другой гражданин. У него было обнаружено и изъято в процессуальном порядке 15 свертков с наркотиками.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса. В отношении троих подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что мероприятия «Безопасная и здоровая страна» продолжаются по всей республике.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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