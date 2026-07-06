Противостояние Кейна и Холанда: билеты на четвертьфинал ЧМ подорожали до 8 миллионов долларов

·4·Спорт
Противостояние Кейна и Холанда: билеты на четвертьфинал ЧМ подорожали до 8 миллионов долларов

Ожидается, что четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии, который пройдет в Майами, станет одним из самых дорогих событий в истории футбола. Противостояние двух великих нападающих — Гарри Кейна и Эрлинга Холанда — вызвало беспрецедентный интерес среди болельщиков. Это, в свою очередь, привело к астрономическому росту цен на билеты. Об этом сообщает Goal.com.

На официальной платформе перепродажи ФИФА цена на некоторые билеты на эту игру взлетела до поразительной отметки в 8 миллионов долларов. Хотя это является самой экстремальной точкой рынка, цены для обычных болельщиков также остаются крайне высокими. По данным СеатПик, самые дешевые места сейчас предлагаются по цене от 2 760 долларов. Этот показатель сделал данный матч одним из самых дорогих спортивных событий последних лет.

Битва звезд в Майами

Этот матч, который пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум», оценивается не только как противостояние двух сильных команд, но и как битва лучших бомбардиров современности. Сборная Англии завоевала путевку в четвертьфинал после захватывающей победы над хозяевами поля со счетом 3:2 на легендарном стадионе «Ацтека» в Мексике. Команда под руководством Томаса Тухеля, несмотря на высокогорный климат и враждебную атмосферу, показала волевую игру и отправилась на побережье Флориды.

Интересно, что общие цены на билетном рынке немного снизились после неожиданного вылета сборной Бразилии с турнира. Эксперты отмечают, что средняя стоимость трехдневных билетов упала на 28 процентов, однако спрос на «топ-матч» между Англией и Норвегией остается на рекордном уровне.

Сборная Англии сохраняет традицию доходить до четвертьфинала на всех крупных турнирах, начиная с 2018 года. После неудач в 2010 и 2014 годах «Три льва» обрели стабильность. Однако, учитывая поражения от Франции на полях Катара четыре года назад и от Хорватии в 2018 году, давление на Гарри Кейна и его товарищей по команде в этот раз еще выше.

Какими будут цены на следующих этапах?

Если англичане победят Норвегию во главе с Эрлингом Холандом, они отправятся в Атланту на полуфинальный матч. По мере приближения решающих стадий турнира финансовые ставки также растут. Уже сейчас стартовая цена на билеты на полуфинальные встречи установлена на уровне 3 600 долларов. Стоимость ВИП-пакетов (гостеприимство), включающих элитные услуги, достигает 800 тысяч долларов.

Ожидается, что этот четвертьфинальный матч откроет новую страницу в истории чемпионатов мира не только с точки зрения спорта, но и в коммерческом плане. В то время как внимание мира приковано к Майами, футбольное сообщество с нетерпением ждет, кто завоюет путевку в полуфинал.

Чемпионат МираАнглияНорвегияЭрлинг ХоландГарри Кейн
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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