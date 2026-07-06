Следите за матчем Португалия — Испания вместе с нами в прямом эфире

Встречу между сборными Португалии и Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира можно посмотреть в режиме текстовой онлайн-трансляции на сайте Zamin.uz.

Матч начнется 7 июля в 00:00. В ходе игры будут оперативно освещаться голы, опасные моменты, замены игроков, желтые и красные карточки, а также решения судей.

В составе сборной Португалии на поле выйдут Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Жоау Феликс. Испания же сделает ставку на Ламина Ямаля, Педри, Дани Ольмо и Родри.

Болельщики, не имеющие возможности посмотреть матч в прямом эфире, могут следить за ходом игры на сайте Zamin.uz в режиме реального времени.