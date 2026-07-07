Доллару США исполнился 241 год: как он стал мировой валютой?

Доллару США исполнился 241 год. 6 июля 1785 года Континентальный конгресс объявил его официальной денежной единицей страны.

Сегодня доллар занимает важное место не только на территории США, но и в мировой экономике. Доллар широко используется в международных торговых контрактах, межбанковских переводах и валютных резервах государств.

Согласно имеющимся расчетам, около 60 процентов мировых валютных резервов хранятся в долларах. Почти половина операций в системе международных платежей СВИФТ также осуществляется через американскую валюту.

В последние годы некоторые страны пытаются расширить торговлю в национальных валютах. Активизировались и дискуссии о дедолларизации. Однако пока ни одна другая валюта не смогла полностью занять место доллара в мировой финансовой системе.

Во время экономических кризисов и политической нестабильности инвесторы часто выбирают доллар как относительно надежный актив. Именно поэтому доллар США сохраняет свои позиции в качестве международной расчетной и резервной валюты.