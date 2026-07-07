Доллару США исполнился 241 год: как он стал мировой валютой?

·62·Мир
Доллару США исполнился 241 год: как он стал мировой валютой?

Доллару США исполнился 241 год. 6 июля 1785 года Континентальный конгресс объявил его официальной денежной единицей страны.

Сегодня доллар занимает важное место не только на территории США, но и в мировой экономике. Доллар широко используется в международных торговых контрактах, межбанковских переводах и валютных резервах государств.

Согласно имеющимся расчетам, около 60 процентов мировых валютных резервов хранятся в долларах. Почти половина операций в системе международных платежей СВИФТ также осуществляется через американскую валюту.

В последние годы некоторые страны пытаются расширить торговлю в национальных валютах. Активизировались и дискуссии о дедолларизации. Однако пока ни одна другая валюта не смогла полностью занять место доллара в мировой финансовой системе.

Во время экономических кризисов и политической нестабильности инвесторы часто выбирают доллар как относительно надежный актив. Именно поэтому доллар США сохраняет свои позиции в качестве международной расчетной и резервной валюты.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Женщина, поверившая лже-«Серкану Болату», лишилась 460 миллионов сумовЖенщина, поверившая лже-«Серкану Болату», лишилась 460 миллионов сумовСегодня, 03:14Фотография заключенного в израильской тюрьме вызвала резонансФотография заключенного в израильской тюрьме вызвала резонансСегодня, 01:5166 хот-догов за 10 минут: американский рекордсмен снова всех удивил66 хот-догов за 10 минут: американский рекордсмен снова всех удивилСегодня, 00:16Из музея во Франции украли драгоценности на 4 миллиона евроИз музея во Франции украли драгоценности на 4 миллиона евроВчера, 23:30«Я не могу поднять руку на женщину»: конфликт в Оше вызвал широкий резонанс«Я не могу поднять руку на женщину»: конфликт в Оше вызвал широкий резонансВчера, 23:24Украина заявила об ударе по крупному нефтеперерабатывающему заводу в ОмскеУкраина заявила об ударе по крупному нефтеперерабатывающему заводу в ОмскеВчера, 22:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка