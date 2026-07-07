На фронте в Украине появились первые автономные наземные транспортные средства из США

Американская компания Фортерра сообщила, что более 100 её самоходных квадроциклов (АТВ) активно участвуют в боевых действиях на территории Украины в течение последних девяти месяцев. Это крупнейшее развертывание автономных наземных транспортных средств (УГВ), осуществленное американской оборонной технологической компанией. По сообщению TechCrunch, данный проект финансируется Пентагоном и служит для испытания и совершенствования американской военной техники в реальных боевых условиях. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Хотя в настоящее время основное внимание приковано к дронам в небе, именно из-за них передвижение по земле стало крайне опасным. Любое перемещение отслеживается с воздуха и может немедленно подвергнуться атаке артиллерии или ФПВ-дронов. В таких условиях резко возросла потребность в автономных наземных системах для перевозки грузов и эвакуации раненых без риска для человеческих жизней.

Технические возможности и преимущества

Украинские военные и сами разрабатывали небольшие наземные дроны, однако большинство из них работают на аккумуляторах и могут перевозить лишь до 250 килограммов груза. Машины модели Ланкер, представленные Фортерра, базируются на платформе Поларис и работают на топливе. Это позволяет им перевозить до 750 килограммов груза на большие расстояния.

С октября прошлого года эти машины зафиксировали на фронте в Украине следующие результаты:

Более 1 100 успешно выполненных боевых задач;

В общей сложности пройдено более 4 000 километров;

Перевезено более 350 тонн военных грузов и боеприпасов;

52 раненых солдата эвакуированы с поля боя в безопасную зону.

Уроки реальной войны и адаптация

Изначально Вооруженные Силы Украины относились к западным технологиям с некоторой долей скепсиса, так как многие образцы были созданы под высокие стандарты армии США и не всегда соответствовали суровым реалиям фронта. Однако инженеры Фортерра быстро адаптировались к ситуации и установили на машины спутниковые антенны Starlink. Это значительно улучшило качество связи и возможности дистанционного управления.

Тем не менее, автономность пока не идеальна. Солдаты управляют машинами преимущественно дистанционно (через телеоперации). Это необходимо, так как если техника застрянет в грязи или попадет под воздействие средств радиоэлектронной борьбы, человеческий контроль критически важен, чтобы предотвратить превращение машины в мишень для врага. Представитель Фортерра Скотт Сандерс отметил, что невозможно узнать истинные возможности любой технологии, пока она не попадет на реальное поле боя.

В настоящее время компания Фортерра, привлекшая более 500 миллионов долларов инвестиций, использует опыт, полученный в Украине, для работы над удаленным обновлением своего программного обеспечения и повышением устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что подобные технологии в будущем полностью изменят логистические процессы и эвакуацию не только в Украине, но и в армиях по всему миру.