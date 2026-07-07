Событие века: в 2029 году 7,6 миллиарда человек увидят астероид Апофис невооруженным глазом

В апреле 2029 года жители Земли станут свидетелями одного из самых удивительных астрономических событий КсКсИ века. Астероид 9942 Апофис пролетит настолько близко к нашей планете, что около 90 процентов населения мира — примерно 7,6 миллиарда человек — смогут наблюдать его невооруженным глазом. Карты видимости, подготовленные учеными, раскрыли детали этого уникального явления. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Апофис не пролетит по небу как яркий метеор, а будет виден как яркая точка, медленно движущаяся на фоне звезд. По данным иксбт.ком, в момент максимального сближения скорость его движения будет равна диаметру полной Луны в минуту. Это позволит даже астрономам-любителям заметить движение астероида без телескопа.

Лучшие точки и время для наблюдения

Астероид достигнет пика своей яркости в ночь на 13 апреля 2029 года по ташкентскому времени. Согласно расчетам, в этот момент небесное тело будет находиться над территорией Камеруна. Наилучшие условия для наблюдения сложатся в Африке, большей части Азии (включая Узбекистан и соседние страны), на востоке Южной Америки и в некоторых регионах Европы. При ясной погоде в общей сложности 3,9 миллиарда человек смогут увидеть его в самой яркой фазе.

Максимальное сближение Апофиса с Землей произойдет 14 апреля. Он пролетит над Атлантическим океаном на высоте всего 31,6 тысячи километров от нашей планеты. Для сравнения, это ниже орбиты геостационарных спутников. Специалисты NASA, несмотря на столь близкое расстояние, исключают вероятность столкновения астероида с космическими аппаратами.

Опасность позади: научные возможности

Интересно, что когда Апофис был открыт в 2004 году, ситуация казалась довольно серьезной. Тогда ученые оценивали вероятность его столкновения с Землей как 1 к 37. Однако многолетние наблюдения помогли уточнить орбиту астероида, и было подтверждено, что в ближайшие сто лет никакой опасности нет. Теперь этот пролет рассматривается не как потенциальная угроза, а как уникальная научная лаборатория.

Ученые с большим интересом ожидают, как мощное гравитационное поле Земли повлияет на Апофис. Предполагается, что притяжение нашей планеты может немного изменить траекторию астероида, вызвать оползни на его поверхности или обнажить скрытые слои древних горных пород. Все крупные обсерватории мира будут внимательно следить за этим процессом.

Для любителей астрономии в Узбекистане это событие также обещает стать незабываемым, так как географическое положение нашего региона очень удобно для наблюдения за полетом астероида в ночное время. Столь близкое приближение столь крупного небесного тела к Земле — редкое явление в истории человечества, которое откроет новую страницу в изучении тайн космоса.