Семья воссоединилась: трое детей будут расти с родителями

Благодаря эффективной разъяснительной и примирительной работе, проведенной Галляаральским районным отделом Бюро принудительного исполнения, удалось предотвратить распад еще одной семьи.

В результате бесед, проведенных государственными исполнителями, активистами махалли и ответственными лицами по исполнительному документу о взыскании алиментов, супруги пришли к взаимному согласию, и семья была сохранена.

Самое главное, благодаря этому примирению трое детей получили возможность расти в любви и заботе родителей, в своей родной семье. Это стало результатом, который ценнее любых исполнительных действий, и важным шагом на пути обеспечения интересов детей.

Бюро принудительного исполнения продолжает эту благородную работу, последовательно реализуя меры, направленные на сохранение семей и защиту интересов детей.