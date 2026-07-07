Революция в транспорте Москвы: теперь оплата по лицу доступна и на МЦД-4

Завершился очередной этап внедрения биометрических технологий в систему общественного транспорта российской столицы. Теперь на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) пассажиры могут оплачивать проезд с помощью специальных камер — системы распознавания лиц. Это нововведение является важным шагом на пути цифровизации городской транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, данная услуга в настоящее время полностью запущена на 122 турникетах 35 станций МЦД-4. Ранее эта система успешно прошла испытания и доказала свою эффективность в метрополитене, на Московском центральном кольце, в аэроэкспрессах и на маршрутах речного транспорта.

Расширение технологий и удобство

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что до конца июля текущего года планируется запуск системы биометрической оплаты на МЦД-2, а до конца года — и на МЦД-3. Это создаст единую бесконтактную платежную экосистему для пассажиров, передвигающихся по городу.

На сегодняшний день в системе зарегистрировано около 900 тысяч пользователей, и в будние дни с помощью этого метода совершается более 200 тысяч поездок. Этот показатель свидетельствует о том, что пассажиры предпочитают современные и быстрые цифровые решения традиционным пластиковым картам или наличным деньгам.

Порядок использования системы

Процесс оплаты по биометрии на маршрутах МЦД максимально упрощен. Для этого пассажиру необходимо выполнить следующие шаги:

Зарегистрироваться в мобильном приложении «Метро Москвы»;

Внести свои биометрические данные (изображение лица) в систему;

Привязать банковскую карту к профилю.

Турникеты, принимающие биометрическую оплату, отмечены специальными стикерами. Пассажиру достаточно на секунду посмотреть в камеру на турникете — система распознает его, автоматически спишет средства и откроет проход. На небольших станциях, где турникеты не установлены, необходимо приложить привязанную к системе банковскую карту к валидатору.

Эта технология не только экономит время, но и способствует сокращению очередей. Опыт Москвы может стать важным примером для стран с активно развивающимся общественным транспортом, таких как Узбекистан, при внедрении цифровых платежей в будущем.