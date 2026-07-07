Какие документы будут проверяться в электронном виде с 1 июля?

С 1 июля внесены изменения в порядок проверки документов сотрудниками дорожно-патрульной службы. Однако это не означает, что все документы можно предъявлять через телефон.

Как пояснили в Службе безопасности дорожного движения, водитель обязан иметь при себе оригинал биометрического паспорта или ID-карты. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется по требованию инспектора.

Остальные некоторые документы будут проверяться через электронные базы данных. К ним относятся:

• Водительское удостоверение

• Технический паспорт

• Страховой полис

• Доверенность

• Разрешение на тонировку стекол

Инспектор будет получать эти данные из государственных информационных систем.

Таким образом, физическая копия паспорта или ID-карты для управления автомобилем по-прежнему обязательна. Остальные основные документы можно проверять в электронном виде.