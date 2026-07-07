Эвертон начинает переговоры по трансферу защитника Тоттенхэма Джеда Спенса

·31·Спорт
Эвертон начинает переговоры по трансферу защитника Тоттенхэма Джеда Спенса

Ливерпульский Эвертон планирует совершить неожиданный ход до закрытия летнего трансферного окна. Клуб всерьез рассматривает возможность подписания защитника Тоттенхэма и сборной Англии Джеда Спенса. Этот трансфер стал главной целью мерсисайдцев для усиления правого фланга обороны. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации издания The Athletic, главный тренер Эвертона Дэвид Мойес намерен укрепить оборонительную линию команды. Поскольку 25-летний футболист не получает регулярной игровой практики в лондонском клубе, руководство «ирисок» хочет переманить его, пообещав место в основном составе в Премьер-лиге. Для Спенса стабильная игровая практика является приоритетной задачей в карьере.

Фактор конкуренции и новый тренер

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби в данный момент проводит процесс радикального обновления состава. Приход таких защитников, как Энди Робертсон и Ян Пол ван Хекке, обострил конкуренцию в задней линии команды. Это рассматривается как один из главных факторов, значительно усложнивших борьбу за место в основе для Джеда Спенса.

По данным Goal.com, в сезоне 2025-26 футболист провел 30 матчей в Премьер-лиге, 23 из которых начал в стартовом составе. Несмотря на это, новые тактические изменения и трансферы под руководством Де Дзерби заставляют Спенса задуматься о своем будущем. Несмотря на контракт с лондонцами до июня 2029 года, переезд на Гудисон Парк выглядит логичным шагом.

Дэвид Мойес высоко оценивает скорость и тактическую гибкость игрока. По мнению тренера, именно эти качества помогут решить проблемы в обороне Эвертона. В настоящее время руководство клуба изучает финансовые требования Тоттенхэма и работает над подготовкой официального предложения.

Мерсисайдцы намерены завершить трансфер до старта сезона 2026-27. Для справки, первые матчи нового сезона для обеих команд запланированы на субботу, 22 августа. Руководство Эвертона хочет успеть зарегистрировать Спенса до домашнего матча против Кристал Пэлас.

В случае осуществления этого трансфера Эвертон не только получит опытного защитника, но и повысит престиж команды, подписав игрока сборной Англии. В настоящее время продолжается начальная стадия переговоров.

ЭвертонТоттенхэмДжед СпенсТрансферПремьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Джон Терри: стиль игры Джуда Беллингема напоминает Зинедина ЗиданаДжон Терри: стиль игры Джуда Беллингема напоминает Зинедина ЗиданаСегодня, 14:30Стало известно о контактах «Реала» с Энцо Фернандесом...Стало известно о контактах «Реала» с Энцо Фернандесом...Сегодня, 14:16«Бавария» направила официальный запрос в «Реал» по поводу Винисиуса«Бавария» направила официальный запрос в «Реал» по поводу ВинисиусаСегодня, 14:12Неймар завершил карьеру в сборной: отец обратился к звездной звезде футболаНеймар завершил карьеру в сборной: отец обратился к звездной звезде футболаСегодня, 13:52Кризис сборной Бразилии: почему Карло Анчелотти и звезды потерпели неудачуКризис сборной Бразилии: почему Карло Анчелотти и звезды потерпели неудачуСегодня, 13:18Сообщается, что билеты на ЧМ-2026 перепродавались по цене до 2 тысяч долларовСообщается, что билеты на ЧМ-2026 перепродавались по цене до 2 тысяч долларовСегодня, 12:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану