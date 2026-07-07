Эвертон начинает переговоры по трансферу защитника Тоттенхэма Джеда Спенса

Ливерпульский Эвертон планирует совершить неожиданный ход до закрытия летнего трансферного окна. Клуб всерьез рассматривает возможность подписания защитника Тоттенхэма и сборной Англии Джеда Спенса. Этот трансфер стал главной целью мерсисайдцев для усиления правого фланга обороны. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации издания The Athletic, главный тренер Эвертона Дэвид Мойес намерен укрепить оборонительную линию команды. Поскольку 25-летний футболист не получает регулярной игровой практики в лондонском клубе, руководство «ирисок» хочет переманить его, пообещав место в основном составе в Премьер-лиге. Для Спенса стабильная игровая практика является приоритетной задачей в карьере.

Фактор конкуренции и новый тренер

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби в данный момент проводит процесс радикального обновления состава. Приход таких защитников, как Энди Робертсон и Ян Пол ван Хекке, обострил конкуренцию в задней линии команды. Это рассматривается как один из главных факторов, значительно усложнивших борьбу за место в основе для Джеда Спенса.

По данным Goal.com, в сезоне 2025-26 футболист провел 30 матчей в Премьер-лиге, 23 из которых начал в стартовом составе. Несмотря на это, новые тактические изменения и трансферы под руководством Де Дзерби заставляют Спенса задуматься о своем будущем. Несмотря на контракт с лондонцами до июня 2029 года, переезд на Гудисон Парк выглядит логичным шагом.

Дэвид Мойес высоко оценивает скорость и тактическую гибкость игрока. По мнению тренера, именно эти качества помогут решить проблемы в обороне Эвертона. В настоящее время руководство клуба изучает финансовые требования Тоттенхэма и работает над подготовкой официального предложения.

Мерсисайдцы намерены завершить трансфер до старта сезона 2026-27. Для справки, первые матчи нового сезона для обеих команд запланированы на субботу, 22 августа. Руководство Эвертона хочет успеть зарегистрировать Спенса до домашнего матча против Кристал Пэлас.

В случае осуществления этого трансфера Эвертон не только получит опытного защитника, но и повысит престиж команды, подписав игрока сборной Англии. В настоящее время продолжается начальная стадия переговоров.