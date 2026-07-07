В Узбекистане обнаружен уникальный древнегреческий военный лагерь

В ходе археологических исследований, проводившихся на одном из древних холмов на юге Узбекистана, было сделано уникальное открытие, относящееся к эллинистическому периоду. Специалисты установили, что сооружение, выявленное на территории Искандартепа, было не обычным поселением, а древнегреческим военным лагерем, использовавшимся в течение короткого времени. Об этом сообщает издание GreekReporter.

Сообщается, что исследования проводились в сотрудничестве археологов Чехии и Узбекистана. Научная группа под руководством ученого из Карлова университета в Праге Ладислава Станчо изучает этот регион с 2017 года. В 2021 году территория была исследована более детально с помощью современной магнитометрии и геофизических технологий, предназначенных для обнаружения подземных структур.

В результате научных изысканий было исследовано около 6 гектаров площади, и вокруг холма было обнаружено наличие оборонительного рва длиной около 400 метров. Последующие археологические раскопки показали, что ширина рва составляла 4–7 метров, а глубина — около 85 сантиметров.

Археологам также удалось найти следы столбов внутри рва, которые могли принадлежать деревянным защитным стенам. По мнению специалистов, эти доказательства указывают на то, что данное место служило не постоянным поселением, а хорошо укрепленным временным военным лагерем.

В ходе раскопок на территории лагеря были найдены крупные керамические сосуды для воды — хумы. Ученые отмечают, что в этих сосудах, скорее всего, хранилась именно вода, а не продукты питания. В качестве причины приводится тот факт, что на территории не было обнаружено постоянных зданий или природных источников воды.

Кроме того, исследователи зафиксировали около 90 овальных ям в восточной и западной частях территории. Согласно научным предположениям, некоторые из них могли быть повторно использованы в более поздние периоды в качестве кладбища.

Одной из самых важных находок стали монеты, относящиеся к периоду правления греко-бактрийских царей Евтидема I и Деметрия I. Эти находки еще раз подтверждают, что данный военный лагерь связан с событиями II века до нашей эры, то есть эллинистического периода.

Ученые сравнивают Искандартепа с холмом Бойсари, расположенным на территории Согдианы, и отмечают, что его структура является одним из редких для Центральной Азии примеров греческих военных лагерей.

Специалисты подчеркивают, что это уникальное археологическое открытие еще раз доказало, насколько высоки возможности обнаружения древних памятников, невидимых невооруженным глазом, с помощью современных геофизических методов. Это может открыть новые возможности для более глубокого изучения истории эллинистического периода и древнегреческой военной инфраструктуры на территории Узбекистана.