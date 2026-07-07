8 июля в Юнусабадском районе временно отключат газ

На газораспределительном пункте высокого давления в 10-м квартале Юнусабадского района города Ташкента будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим 8 июля с 09:00 до 19:00 в ряде районов будет временно приостановлено газоснабжение.

Районы, где будет отключен газ:

• Многоэтажные дома в 2–19 кварталах Юнусабада

• Многоэтажные дома и частные жилые дома в махаллях «Анорзор», «Шахристан», «Кулолкурган», «Юларика», «Туркистон», «Бободехкан», «Актепа», «Обод», «Посира», «Отчопар 1» и «Отчопар 2»

• Многоэтажные дома и частные жилые дома на улицах Регистан, Мирзаахмедовой, Мойкурган, Бинкат и Богишамол

Также подача газа будет ограничена на 8 автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), у крупных потребителей, а также на предприятиях малого и среднего бизнеса в районе.

В следующих районах возможно снижение давления газа:

• Махалли «Юнусабад»

• «Посира»

• «Хиёбонтепа»

• «Бодомзар»

• «Шивли»

• «Фирдавсий»

• «Янгитарнов»

• «М. Улугбек»

• «Буюк Турон»

• «Бозсу»

• «Ифтихор»

• «Джомий»

• «Туракурган»

• «Янгиарык»

• «Уста Ширин»

Газоснабжение будет восстановлено по завершении ремонтных работ.