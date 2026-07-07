8 июля в Юнусабадском районе временно отключат газ
На газораспределительном пункте высокого давления в 10-м квартале Юнусабадского района города Ташкента будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим 8 июля с 09:00 до 19:00 в ряде районов будет временно приостановлено газоснабжение.
Районы, где будет отключен газ:
• Многоэтажные дома в 2–19 кварталах Юнусабада
• Многоэтажные дома и частные жилые дома в махаллях «Анорзор», «Шахристан», «Кулолкурган», «Юларика», «Туркистон», «Бободехкан», «Актепа», «Обод», «Посира», «Отчопар 1» и «Отчопар 2»
• Многоэтажные дома и частные жилые дома на улицах Регистан, Мирзаахмедовой, Мойкурган, Бинкат и Богишамол
Также подача газа будет ограничена на 8 автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), у крупных потребителей, а также на предприятиях малого и среднего бизнеса в районе.
В следующих районах возможно снижение давления газа:
• Махалли «Юнусабад»
• «Посира»
• «Хиёбонтепа»
• «Бодомзар»
• «Шивли»
• «Фирдавсий»
• «Янгитарнов»
• «М. Улугбек»
• «Буюк Турон»
• «Бозсу»
• «Ифтихор»
• «Джомий»
• «Туракурган»
• «Янгиарык»
• «Уста Ширин»
Газоснабжение будет восстановлено по завершении ремонтных работ.
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