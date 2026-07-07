Джон Терри: стиль игры Джуда Беллингема напоминает Зинедина Зидана

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри высоко оценил феноменальную игру звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема на чемпионате мира. Легендарный защитник сравнил 23-летнего полузащитника с одной из величайших фигур в истории футбола — Зинедином Зиданом. По мнению Терри, Беллингем в настоящее время является ключевой фигурой в составе «трех львов». Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

После драматичного матча против Мексики, завершившегося победой Англии со счетом 3:2, Терри не смог скрыть своего восхищения. В той игре Джуд Беллингем оформил дубль, обеспечив своей команде выход в четвертьфинал. Как сообщает издание Goal.com, в эфире программы Пиерс Морган Ункенсоред Терри отметил, что действия Беллингема напоминают ему лучшие годы Зидана.

«На днях, наблюдая за игрой Джуда, я сравнил его с Зинедином Зиданом. Возможно, это смелое сравнение, но его действия на поле просто невероятны. Два забитых им гола и контроль игры — это настоящий образец мастерства», — сказал легенда «Челси» Джон Терри.

Матч с Норвегией и главная угроза

В четвертьфинале сборная Англии встретится с Норвегией. Джон Терри призвал подопечных Томаса Тухеля к осторожности в предстоящем матче. По его словам, самым опасным игроком в составе скандинавов является капитан «Арсенала» Мартин Эдегор. Терри заявил, что если англичане смогут остановить Эдегора, их шансы на победу значительно возрастут.

«Норвегия — очень дисциплинированная команда. Все их атаки и построение игры проходят через Мартина Эдегора. Если Англия сможет нейтрализовать его и Эрлинга Холанда, у нас будут отличные шансы на выход в следующий этап», — добавил бывший защитник.

Терри также признал, что успех сборной Англии зависит не только от Беллингема, так как в команде сформировалась группа лидеров. В его список вошли следующие футболисты:

Гарри Кейн — опыт и лидерство в линии атаки;

Джуд Беллингем — мотор игры, несмотря на юный возраст;

Деклан Райс — стабильность в центре поля;

Рис Джеймс — активность в защите и атаке.

По мнению Джона Терри, физическое состояние этих игроков и отсутствие травм определят судьбу Англии в чемпионской гонке. В настоящее время команда под руководством Томаса Тухеля рассматривается как один из главных фаворитов турнира, однако победа Норвегии над Бразилией является серьезным предупреждением для любого соперника.