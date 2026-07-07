Политический скандал на ЧМ-2026: Трамп во всем признался...

·85·Спорт
Политический скандал на ЧМ-2026: Трамп во всем признался...

Политический и спортивный скандал вокруг чемпионата мира принял неожиданный оборот. Президент США Дональд Трамп официально признал, что звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить красную карточку нападающего национальной сборной Фоларина Балогуна.

Ранее Международная федерация футбола сенсационно отложила дисквалификацию американского футболиста на один год, позволив ему принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии. Zamin.уз представляет самые горячие подробности этого громкого события.

«Я даже не знал, что такое красная карточка»: чистосердечное признание Трампа

6 июля Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, сделал заявление по поводу ситуации. По его мнению, в матче 1/16 финала турнира против Боснии и Hzеговины (2:0) не было никаких оснований для удаления Балогуна с поля:

  • О ситуации: «Я видел эпизод. Я сам был хорошим спортсменом, я разбираюсь в спорте. Там не было фола. Просто два крепких парня столкнулись на большой скорости».

  • О судье: Трамп назвал решение арбитра матча «очень подозрительным» и заявил, что если изучить его биографию, возникнут вопросы.

  • О правилах: Президент не стал скрывать, что плохо разбирается в футбольных правилах: «Я даже не знал, что такое красная карточка. Но наказывать за еще не сыгранный матч — это крайняя несправедливость».

Трамп заявил, что после звонка главе ФИФА Джанни Инфантино он стал «уважать его в десять раз больше». Он также подчеркнул, что ЧМ-2026 проходит в США именно благодаря ему: «В то время Байден спал», — добавил американский лидер.

«Я верю в справедливость ФИФА»: Инфантино оправдывается

Для Джанни Инфантино, который столкнулся с резкой критикой по всему миру и требованиями об отставке, это признание Трампа стало неприятным сюрпризом. Глава ФИФА немедленно опубликовал официальное обращение, пытаясь развеять подозрения в лоббизме:

  • Инфантино признал, что президент США звонил ему, но назвал это «обычной практикой». Он заявил, что ему регулярно звонят многие главы государств и правительственные чиновники со всего мира.

  • Глава ФИФА подчеркнул, что дисциплинарные и судебные органы организации абсолютно независимы, он не может влиять на их решения, а о решении по Балогуну он узнал только тогда, когда они его опубликовали.

Политическое давление все равно не спасло США

6 июля Международная федерация футбола фактически отменила дисквалификацию Балогуна, предоставив ему годичный испытательный срок. Хотя по регламенту предусматривалось отстранение как минимум на два матча.

Однако такой беспрецедентный политический лоббизм не помог сборной США. В ночном матче 1/8 финала Фоларин Балогун вышел на поле против Бельгии и отыграл все 90 минут. Он трижды пробил по воротам соперника, но не забил ни одного гола.

Сборная США проиграла Бельгии с крупным счетом 1:4 и позорно покинула домашний чемпионат мира.

Дональд ТрампДжанни ИнфантиноФИФАФоларин БалогунБельгия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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