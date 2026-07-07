В Бостанлыке спасли гражданина, упавшего в колодец...

·24·Общество
В Бостанлыке спасли гражданина, упавшего в колодец...

В Бостанлыкском районе Ташкентской области гражданин, отдыхавший на даче, упал в колодец. Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям, оперативно прибывшие на место происшествия, благополучно извлекли его.

Гражданин был передан медицинским работникам, в настоящее время сообщается, что его состояние удовлетворительное.

Инцидент произошел в махалле Новобод

Согласно сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям, происшествие случилось вчера в 12:27 на одной из дач в махалле Новобод Бостанлыкского района.

В Главное управление по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области поступило сообщение о том, что гражданин упал в колодец.

Спасатели незамедлительно прибыли на место

Сразу после получения сообщения спасатели МЧС со специальным оборудованием направились на место происшествия.

Они провели спасательную операцию по извлечению гражданина, оказавшегося в колодце.

Гражданин спасен

В результате оперативных действий гражданин был благополучно извлечен из колодца.

После этого он был передан под наблюдение медицинских работников.

Состояние оценивается как хорошее

По данным МЧС, на данный момент состояние гражданина хорошее.

Инцидент еще раз показал, насколько важно строго соблюдать меры безопасности вокруг колодцев и глубоких сооружений.

БостанлыкТашкентская областьМЧСНовободУправление МЧС по Ташкентской области
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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