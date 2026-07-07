Первый пациент с выявленным во Франции вирусом Эбола выздоровел и выписан из больницы

Первый пациент, у которого во Франции был выявлен вирус Эбола, успешно прошел курс лечения и был выписан из больницы. Об этом сообщает издание Франке 24.

Согласно имеющимся данным, пациент — врач, работавший в Демократической Республике Конго. После возвращения во Францию 23 июня текущего года анализы подтвердили у него наличие вируса Эбола. После этого он был немедленно помещен в специализированное медицинское учреждение и начал лечение под строгим наблюдением.

Французские органы здравоохранения заявили, что врач полностью выздоровел. 5 июля он был выписан из больницы и отправлен домой. Данный случай является первым подтвержденным фактом заражения вирусом Эбола на территории Франции. Ранее, в 2014 году, во время эпидемии в Западной Африке, во Францию были доставлены двое пациентов, однако диагноз им был поставлен за пределами страны.

По имеющейся информации, врач прибыл во Францию рейсом Air Франке. Кроме головной боли, у него практически не наблюдалось других симптомов заболевания. В качестве меры предосторожности еще пять пассажиров, летевших с ним одним рейсом, были взяты под наблюдение и временно изолированы.

Международный альянс медицинских действий, в котором работает врач, подтвердил, что пациент является одним из сотрудников организации. Согласно внутренним правилам организации, гуманитарные работники, контактировавшие с пациентами, больными Эболой, обычно находятся на карантине в течение трех недель.

Согласно последним официальным данным, за время эпидемии Эболы в Демократической Республике Конго, начавшейся 15 мая, вирус был подтвержден у 1 561 человека. Из них 506 скончались в результате заболевания.