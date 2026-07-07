Конфликт между Родри и Бернарду Силвой: звезда сборной Испании извинился перед бывшим одноклубником

·112·Спорт
Конфликт между Родри и Бернарду Силвой: звезда сборной Испании извинился перед бывшим одноклубником

Матч 1/8 финала чемпионата между сборными Испании и Португалии запомнился не только напряженной борьбой, но и неожиданным конфликтом. После игры в Далласе, завершившейся победой испанцев со счетом 1:0, в центре поля произошла серьезная словесная перепалка между Родри и Бернарду Силвой. Этот инцидент привлек внимание многих болельщиков и экспертов, так как оба футболиста долгое время выступали вместе за «Манчестер Сити». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Гол, забитый Микелем Мерино на 91-й минуте после выхода на замену, вывел Испанию в четвертьфинал. Однако провокационные действия Родри в концовке матча накалили обстановку. Представители Португалии, в частности Бернарду Силва, эмоционально отреагировали на поведение соперника, будучи расстроенными поражением. Как передает издание Goal.com, давление и ответственность на международной арене стали серьезным испытанием для профессиональных отношений двух звезд.

Эмоции на поле и извинения

Обладатель «Золотого мяча» Родри, который за матч совершил 106 касаний мяча, отдал 87 точных передач и полностью контролировал центр поля, после игры признал свою ошибку. Выяснилось, что конфликт возник из-за того, что Родри демонстративно отпраздновал упущенный Бернарду Силвой голевой момент. Удар головой португальского плеймейкера в последние секунды матча прошел мимо ворот, что стало для него тяжелым ударом.

«Я совершил ошибку, отпраздновав тот эпизод, когда он упустил момент. Сразу после матча я извинился перед ним. Думаю, благодаря нашему доверию и дружбе этот вопрос был решен на месте», — отметил Родри в беседе с журналистами. Эта ситуация в очередной раз доказала, что, несмотря на крепкую дружбу в футбольном мире, интересы национальной сборной всегда стоят на первом месте.

Новая эра для Португалии

Для Португалии это поражение означает не только вылет из турнира, но и завершение целой эпохи. Главный тренер команды Роберто Мартинес официально объявил об отставке. Также ходят слухи, что для легендарного Криштиану Роналду этот турнир может стать последним крупным соревнованием. В настоящее время главным кандидатом на пост главного тренера сборной Португалии рассматривается опытный специалист Жорже Жезуш.

Сборная Испании теперь сосредоточит все свое внимание на четвертьфинале. Подопечные Луиса де ла Фуэнте в пятницу, 10 июля, в Лос-Анджелесе встретятся со сборной Бельгии. По мнению экспертов, испанцы постараются остановить быстрые контратаки бельгийцев за счет контроля в полузащите. Ожидается, что повышение эффективности в атаке станет решающим фактором для победы в четвертьфинале.

РодриБернарду СилваИспанияПортугалияМанчестер Сити
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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