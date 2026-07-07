ПСЖ подписал очередной талант из академии Милана

Французский клуб Пари Сен-Жермен продолжает укреплять вратарскую линию. Парижане официально объявили о подписании долгосрочного контракта с 18-летним Алессандро Лонгони, который считается одним из самых перспективных голкиперов итальянского футбола. Этот трансфер рассматривается как часть стратегических планов клуба на будущее. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, Лонгони подписал с парижским клубом пятилетнее соглашение, рассчитанное до июня 2031 года. Юный талант перебрался в Париж на правах свободного агента после истечения его молодежного контракта с Миланом. Вратарь ростом 192 сантиметра привлек внимание специалистов своими физическими данными и стилем игры.

На пути нового Доннаруммы

Переход Алессандро Лонгони из академии Милана в ПСЖ у многих вызывает ассоциации с Джанлуиджи Доннаруммой. Примечательно, что Лонгони стал 14-м итальянским футболистом в истории парижского клуба и шестым итальянским вратарем, который будет защищать цвета этой команды после таких именитых голкиперов, как Сальваторе Сиригу, Джанлуиджи Буффон и Доннарумма.

Юный голкипер за свою короткую карьеру уже успел добиться значительных успехов. В составе юношеской сборной Италии он стал победителем чемпионата Европы среди юношей до 17 лет 2024 года. Также на чемпионате мира У-17 в матче против Бразилии он продемонстрировал свое мастерство, отразив два пенальти.

В составе парижан Лонгони будет выступать под 16-м номером. Ожидается, что он заменит Ренато Марина, покинувшего команду на правах аренды. Руководство клуба, в частности президент Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Луиш Кампуш, высоко оценили талант молодого футболиста.

«Я благодарен руководству клуба и Луису Энрике за оказанное доверие. Я горжусь тем, что присоединился к такой великой команде, как Пари Сен-Жермен, и буду работать изо всех сил, чтобы оправдать это доверие», — подчеркнул Лонгони в интервью пресс-службе клуба.

По мнению экспертов, трансфер Лонгони полностью соответствует политике ПСЖ по привлечению молодых талантов на ранних этапах. Хотя сейчас ему будет сложно конкурировать с Доннаруммой за место в основном составе, у него есть все шансы в будущем стать первым номером команды.