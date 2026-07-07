В Узбекистане создадут национальную навигационную систему: Важные изменения

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по развитию сфер цифровизации и телекоммуникаций. На ней был выдвинут ряд важных инициатив, которые кардинально изменят жизнь страны и бизнес-среду. Zamin.уз собрал самые основные и интересные моменты этой презентации.

Национальная навигация вместо зарубежных платформ

В настоящее время узбекистанцы в основном пользуются зарубежными навигационными платформами. Ответственные лица сферы представили президенту предложение по созданию национальной навигационной системы, формирующей геоданные на основе единого стандарта. Эта система крайне необходима для качественной организации транспорта, логистики, экстренных служб, градостроительства и государственных услуг.

Также в текущем году в Ташкенте, а со следующего года во всех регионах, будет внедрена Единая интегрированная цифровая платформа государственного управления, работающая на основе искусственного интеллекта. Она поможет заблаговременно выявлять проблемы в регионах и правильно распределять ресурсы.

Бюрократия для предпринимателей сократится

Сегодня из-за того, что таможенные, налоговые и статистические органы используют разные классификаторы товаров, бизнес-расходы растут. Благодаря внедряемой Единой национальной системе классификации товаров и услуг излишние бюрократические процессы будут сокращены, а межведомственный обмен данными упростится.

Стартапы и ИТ-экспорт: Быстрый рост

Узбекистан поднялся на 31 позицию в международном рейтинге «СтартупБлинк» и был признан самой быстрорастущей стартап-экосистемой в мире. Ташкент занял 1-е место в Центральной Азии. Для дальнейшего развития сферы были предложены следующие льготы:

Налоговые льготы для сотрудников резидентов ИТ-Парк продлеваются до 2040 года.

Через программу «Талент Хуб» иностранным инвесторам будет предоставлена возможность дистанционного открытия предприятий и банковских счетов.

ИТ-экспортирующим компаниям будут частично возмещаться расходы на заработную плату, международную сертификацию и релокацию.

Телекоммуникации: Обязательный интернет в новых домах

За последние годы уровень охвата населенных пунктов интернетом вырос с 41% до 98%. Теперь для дальнейшего оживления бизнеса в сфере вводятся новые правила:

Новость / Инициатива Подробная информация Многоэтажные дома Вводится требование по обязательному проектированию и строительству новых многоэтажных домов с высокоскоростной оптоволоконной интернет-инфраструктурой. Лицензирование Два существующих вида лицензий на проектирование и строительство сетей будут объединены в один, срок выдачи сократится с 25 до 10 рабочих дней. Молодые предприниматели Молодежи, желающей начать свое дело в этой сфере, в рамках программы «Предприниматель будущего» будет предоставляться кредит до 530 млн сумов сроком на 7 лет под 15% годовых с льготным периодом 2 года.

Глава государства одобрил эти предложения и дал строгие поручения по обеспечению кибербезопасности и защиты персональных данных наряду с повышением качества цифровых услуг.