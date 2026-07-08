Зико — судье: «Он разрушил нашу мечту, пусть сам отвечает перед Богом»

Нападающий сборной Египта Мустафа Зико выразил недовольство судейством после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

Несмотря на то, что Египет вел со счетом 2:0, в итоге команда уступила 2:3. По мнению Зико, решения главного арбитра Франсуа Летексье повлияли на мечту целой нации.

Зико резко раскритиковал судью

После игры Мустафа Зико не стал скрывать своих эмоций. Он открыто заявил о своем крайнем недовольстве решениями главного арбитра.

«Судья разрушил мечту целой нации, он был настроен против нас, потому что мы не должны были побеждать Аргентину. Теперь пусть сам отвечает перед Богом за то, что натворил», — сказал Зико.

Гол был отменен после вмешательства VAR

Одним из эпизодов, послуживших поводом для недовольства египетского футболиста, стал момент на 58-й минуте.

Гол Зико был отменен после вмешательства VAR. Это решение оценивается как один из ключевых факторов, повлиявших на исход матча.

Пенальти за фол на Салахе не был назначен

В последние минуты встречи возникла еще одна спорная ситуация.

Главный арбитр не назначил пенальти в моменте, когда египетская сторона настаивала на нарушении правил против Мохаммеда Салаха. Это еще больше усилило послематчевое недовольство.

Египет покинул турнир

Египет был очень близок к тому, чтобы сотворить сенсацию в матче 1/8 финала против Аргентины. Однако действующие чемпионы в последние минуты решили исход встречи в свою пользу и победили со счетом 3:2.

Теперь Аргентина в четвертьфинале встретится со Швейцарией. Чемпионат мира, проходящий в США, Канаде и Мексике, продлится до 19 июля.