Египет подал жалобу в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной
Футбольная ассоциация Египта направила официальную жалобу в ФИФА, выразив недовольство судейскими решениями в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.
Согласно данным издания Глобо, египетская сторона требует провести расследование спорных эпизодов встречи и отстранить группу французских арбитров от работы до конца мундиаля.
Спорный матч дошел до ФИФА
Встреча 1/8 финала между Аргентиной и Египтом завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов.
Матч обслуживала бригада французских арбитров во главе с Франсуа Летексье. Именно по поводу этого судейства Футбольная ассоциация Египта подала жалобу в Международную федерацию футбола.
Египет просит расследовать два эпизода
Президент ассоциации Хани Абу Рида обратил внимание на несколько конфликтных ситуаций в игре.
Египетская сторона, прежде всего, требует разъяснений по поводу отмененного гола национальной сборной. Также запрашивается проверка вероятного эпизода с пенальти перед третьим голом Аргентины.
Требование об отстранении судейской бригады
Футбольная ассоциация Египта не намерена ограничиваться только расследованием.
Хани Абу Рида также потребовал отстранить бригаду арбитров во главе с Франсуа Летексье от обслуживания матчей до завершения чемпионата мира.
Аргентина в четвертьфинале, а Египет ждет ответа
Египет проиграл в 1/8 финала со счетом 2:3 и покинул турнир. Аргентина же вышла в четвертьфинал и продолжает борьбу в качестве действующего чемпиона.
ЧМ-2026, проходящий в США, Канаде и Мексике, продлится до 19 июля. Теперь все внимание приковано к тому, как ФИФА отреагирует на жалобу Египта.
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