Египет подал жалобу в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной

Футбольная ассоциация Египта направила официальную жалобу в ФИФА, выразив недовольство судейскими решениями в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

Согласно данным издания Глобо, египетская сторона требует провести расследование спорных эпизодов встречи и отстранить группу французских арбитров от работы до конца мундиаля.

Спорный матч дошел до ФИФА

Встреча 1/8 финала между Аргентиной и Египтом завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов.

Матч обслуживала бригада французских арбитров во главе с Франсуа Летексье. Именно по поводу этого судейства Футбольная ассоциация Египта подала жалобу в Международную федерацию футбола.

Египет просит расследовать два эпизода

Президент ассоциации Хани Абу Рида обратил внимание на несколько конфликтных ситуаций в игре.

Египетская сторона, прежде всего, требует разъяснений по поводу отмененного гола национальной сборной. Также запрашивается проверка вероятного эпизода с пенальти перед третьим голом Аргентины.

Требование об отстранении судейской бригады

Футбольная ассоциация Египта не намерена ограничиваться только расследованием.

Хани Абу Рида также потребовал отстранить бригаду арбитров во главе с Франсуа Летексье от обслуживания матчей до завершения чемпионата мира.

Аргентина в четвертьфинале, а Египет ждет ответа

Египет проиграл в 1/8 финала со счетом 2:3 и покинул турнир. Аргентина же вышла в четвертьфинал и продолжает борьбу в качестве действующего чемпиона.

ЧМ-2026, проходящий в США, Канаде и Мексике, продлится до 19 июля. Теперь все внимание приковано к тому, как ФИФА отреагирует на жалобу Египта.