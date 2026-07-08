Неудачное выступление сборной Португалии на Чемпионате мира 2026 года и вылет на стадии 1/8 финала вызвали бурные дискуссии в футбольном мире. Хотя многие называют это концом эпохи, эксперты рассматривают ситуацию как предсказуемый кризис. Безвольное поражение команды под руководством Роберто Мартинеса в матче против Испании не только остановило путь на турнире, но и показало, что потенциал целого «золотого поколения» был упущен. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Несмотря на то, что Криштиану Роналду в 41 год принял участие в своем шестом Чемпионате мира, установив историческое достижение, его полезность на поле оказалась под вопросом. Хотя Уэйн Руни назвал прощание своего бывшего партнера по команде «печальным днем для футбола», аналитики смотрят на ситуацию иначе. Роналду продолжает удивлять своей физической формой и волей, однако его личные амбиции, поставленные выше командных интересов, стали главной проблемой Португалии.

Непонятные решения тренера

Тактика и кадровые решения Роберто Мартинеса подвергаются жесткой критике. В частности, многих удивило, что в важном матче против Испании такой молодой и результативный нападающий, как Гонсалу Рамуш, остался в запасе. Мартинес, по сути, действовал по принципу «Роналду и еще 10 человек», пожертвовав общим балансом команды. Эта ситуация стала повторением провала на Евро-2024, показав, что тренер не сделал выводов из своих ошибок.

Согласно данным иксбт.ком, состав сборной Португалии в настоящее время состоит из одних из самых талантливых футболистов мира. Однако вместо того, чтобы правильно использовать этот потенциал, тренерский штаб предпочел строить игру вокруг одной звезды. В результате Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и другие лидеры не смогли проявить свои лучшие качества, что резко снизило атакующий потенциал команды.

Поражение в Арлингтоне — не случайность, а результат системной проблемы. Тот факт, что Федерация футбола Португалии продолжает доверять Роберто Мартинесу, который не смог отказаться от «фактора Роналду», завел команду в тупик. Несмотря на то, что 25-летний Гонсалу Рамуш забил победный гол в матче с Хорватией, он продолжал оставаться вне основного состава, что негативно сказалось на конкурентной среде внутри коллектива.

Выводы на будущее

Теперь португальский футбол обязан начать новую эру. Криштиану Роналду может быть феноменальным спортсменом, но очевидно, что его монополия в сборной должна закончиться. Узбекские футбольные болельщики также внимательно следили за этой ситуацией, ведь игра португальских звезд всегда вызывала большой интерес в нашем регионе. Ставя перед собой высокие цели, команда должна прежде всего пересмотреть отношения между тренером и ведущим игроком.

В заключение можно сказать, что неудача Португалии на мундиале 2026 года — это не просто невезение, а плод неправильного управления. Если команда не проведет реформы вовремя, то и на следующих крупных турнирах талантливое поколение рискует остаться без трофеев. Футбол в очередной раз доказал, что это командная игра и никто не может быть выше национальных интересов.