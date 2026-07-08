Ужас на автоматической парковке: женщина попала под машину (видео)

В Китае несчастный случай, произошедший на автоматизированной парковке, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. По предварительным данным, женщина зашла в опасную зону из-за того, что отвлеклась на телефон.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина, пользуясь телефоном, заходит на площадку, где расположена система автоматической парковки. Пока она осознала, где находится, входная дверь закрылась, и система начала работать в штатном режиме.

Хотя женщина спустилась на нижний уровень, она не успела покинуть опасную зону. В этот момент следующий автомобиль был автоматически перемещен на парковочное место и совершил наезд на женщину.

По данным местных СМИ, пострадавшая получила тяжелые травмы. Однако официальной информации о состоянии её здоровья на данный момент не поступало.