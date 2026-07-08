BYD представила автомобиль, которому не нужно запасное колесо

·37·Авто
BYD представила автомобиль, которому не нужно запасное колесо

Китайский автомобильный гигант BYD продемонстрировал новую технологию, которая может практически исключить необходимость в запасном колесе. Представленный компанией внедорожник ЯнгВанг У8 способен продолжать движение даже при выходе из строя одной из шин.

Автомобиль оснащен интеллектуальной системой распределения веса. Если одна из шин полностью проколота или потеряла давление, система электронного управления мгновенно пересчитывает баланс автомобиля. В результате машина сохраняет устойчивость и может доехать до ближайшего автосервиса на трех колесах со скоростью до 80 километров в час.

На этом возможности ЯнгВанг У8 не заканчиваются. Данная модель также обладает свойствами амфибии и при необходимости может передвигаться по поверхности воды.

В последние годы BYD привлекает особое внимание на автомобильном рынке своими необычными технологиями. Ранее компания уже демонстрировала автомобили, способные разворачиваться на месте на 360 градусов, перепрыгивать через препятствия, а также оснащенные специальной площадкой на крыше. С этой платформы может взлетать небольшой коптер, который после полета способен автоматически приземляться обратно на крышу автомобиля.

BYDYangWang U8Китай
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