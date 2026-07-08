«Валиде Султан» возвращается на экраны в 82 года

·2·Культура
«Валиде Султан» возвращается на экраны в 82 года

Небахат Чехре, хорошо знакомая узбекским зрителям по роли Валиде Султан в сериале «Великолепный век», возвращается к творческой деятельности после долгого перерыва.

Актриса приостановила свою карьеру в 2021 году во время пандемии. Спустя почти пять лет она дала согласие на съемки в новом многосерийном проекте под названием «У нас свадьба» («Bizda to‘y bor»), премьера которого ожидается осенью 2026 года.

В новом проекте Небахат Чехре воплотит образ героини по имени Ферьял — загадочной женщины со сложным характером. Создатели отмечают, что этот персонаж сыграет важную роль в развитии сюжета, и зрителей ждут неожиданные повороты.

Сериал признан одним из самых ожидаемых проектов среди поклонников турецкого кино. В нем также примут участие такие известные актеры, как Эда Эдже, Шевваль Сам, Бугра Гюльсой и Энис Арикан.

Сюжет сериала пока держится в секрете. Сообщается, что съемочный процесс начнется в конце июля, а первые серии планируется представить зрителям в сентябре 2026 года.

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