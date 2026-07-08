Мадридский «Реал» планирует совершить очередной громкий ход на трансферном рынке. Сообщения о том, что испанский гранд готов заплатить рекордную сумму за нападающего немецкой «Баварии» Майкла Олисе, привлекают внимание футбольной общественности. Если эта сделка состоится, она может стать самым дорогим трансфером в истории футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, руководство «Реал Мадрида» готовит пакет стоимостью около 223 миллионов евро за 23-летнего французского таланта. Ожидается, что этот показатель побьет мировой рекорд в 222 миллиона евро, установленный Неймаром в 2017 году. Президент клуба Флорентино Перес намерен продолжить традицию сбора самых ярких звезд мирового футбола в одной команде.

Иван Саморано: «Олисе нужно купить уже завтра»

Легенда «Реал Мадрида», бывший чилийский нападающий Иван Саморано в интервью изданию Marca выразил полную поддержку этому трансферу. По его мнению, Майкл Олисе — самый подходящий кандидат для вывода атакующего потенциала команды на новый уровень. Саморано подчеркнул необходимость формирования грозного атакующего трио.

«Я бы купил Олисе уже завтра! Если он, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор будут играть вместе, команда станет неудержимой силой. Также необходимо усилить состав, пригласив в полузащиту таких игроков, как Энцо Фернандес. У нас отличные защитники, так что с этими трансферами мы станем идеальной командой», — говорит легендарный нападающий.

Майкл Олисе уже успел проявить себя в составе мюнхенской «Баварии» в текущем сезоне. После переезда в Германию из «Кристал Пэлас» он быстро стал одним из самых результативных форвардов Европы. Его универсальность и способность играть на нескольких позициях в атаке создают дополнительные возможности для тренерского штаба «Реал Мадрида».

Баланс и будущие проблемы

Хотя Саморано с оптимизмом смотрит в будущее клуба, он также остановился на проблемах в последних играх команды. По его словам, ставка только на звездных нападающих может не дать ожидаемого результата. Некоторые трудности в сезоне 2025-2026 годов показали важность сохранения баланса в команде.

«У нас есть два нападающих мирового уровня, и команда должна строиться вокруг них. Однако в прошлом сезоне был заметен дисбаланс между атакой, полузащитой и обороной. Мы не должны полагаться только на мастерство таких «монстров», как Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Команда должна действовать как единое целое от атаки до обороны», — добавил бывший футболист.

В настоящее время руководство «Реал Мадрида» изучает финансовые аспекты этого трансфера и позицию «Баварии». Если сделка будет успешно завершена, Майкл Олисе станет важной частью нового проекта «Галактикос» в Мадриде. Для футбольных болельщиков наблюдать за игрой такого звездного состава в матчах Лиги чемпионов — всегда большое удовольствие.