Сцена из мультфильма «Путешествие на Запад» ожила над 1000-метровой пропастью

·45·Мир
Сцена из мультфильма «Путешествие на Запад» ожила над 1000-метровой пропастью

В туристическом комплексе горы Бэйди в китайской провинции Гуанси зрители стали свидетелями захватывающего зрелища. Профессиональные акробаты в образах героев знаменитого произведения «Путешествие на Запад» (Джурней то те Вест) продемонстрировали выступление на канате, натянутом над пропастью высотой в тысячу метров.

В постановке были представлены монах династии Тан Сюаньцзан и трое его учеников. Акробаты, сохраняя равновесие над глубоким ущельем, подарили зрителям незабываемые впечатления.

Видео, распространившиеся в социальных сетях, за короткое время набрали миллионы просмотров. Многие пользователи предположили, что эти кадры были созданы с помощью искусственного интеллекта, в то время как другие оценили это как яркий пример высокого мастерства и мужества акробатов.

Однако администрация горы Бэйди подтвердила, что выступление является абсолютно реальным. По их словам, шоу исполняется профессиональными артистами четыре раза в день. Исходя из требований безопасности, обычным туристам участвовать в подобных выступлениях не разрешается.

На сегодняшний день это шоу вызывает огромный интерес как одна из самых необычных и зрелищных туристических программ в Китае.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ресницы длиной 20,5 сантиметра: врачи не могут найти объяснениеРесницы длиной 20,5 сантиметра: врачи не могут найти объяснениеСегодня, 17:04Макрон в неловкой ситуации: супруга Эрдогана не позволила поцеловать себе руку (видео)Макрон в неловкой ситуации: супруга Эрдогана не позволила поцеловать себе руку (видео)Сегодня, 15:45Названо условие окончания войны за один день: что об этом сказал Песков?Названо условие окончания войны за один день: что об этом сказал Песков?Сегодня, 15:30Зеленский назвал фактор, который решит исход войныЗеленский назвал фактор, который решит исход войныСегодня, 14:42ЁуТубер создал роботизированное инвалидное кресло для своего парализованного отцаЁуТубер создал роботизированное инвалидное кресло для своего парализованного отцаСегодня, 13:45Мать подозревается в убийстве своего 4-летнего сына и попытке его съестьМать подозревается в убийстве своего 4-летнего сына и попытке его съестьСегодня, 13:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка