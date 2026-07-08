Сцена из мультфильма «Путешествие на Запад» ожила над 1000-метровой пропастью

В туристическом комплексе горы Бэйди в китайской провинции Гуанси зрители стали свидетелями захватывающего зрелища. Профессиональные акробаты в образах героев знаменитого произведения «Путешествие на Запад» (Джурней то те Вест) продемонстрировали выступление на канате, натянутом над пропастью высотой в тысячу метров.

В постановке были представлены монах династии Тан Сюаньцзан и трое его учеников. Акробаты, сохраняя равновесие над глубоким ущельем, подарили зрителям незабываемые впечатления.

Видео, распространившиеся в социальных сетях, за короткое время набрали миллионы просмотров. Многие пользователи предположили, что эти кадры были созданы с помощью искусственного интеллекта, в то время как другие оценили это как яркий пример высокого мастерства и мужества акробатов.

Однако администрация горы Бэйди подтвердила, что выступление является абсолютно реальным. По их словам, шоу исполняется профессиональными артистами четыре раза в день. Исходя из требований безопасности, обычным туристам участвовать в подобных выступлениях не разрешается.

На сегодняшний день это шоу вызывает огромный интерес как одна из самых необычных и зрелищных туристических программ в Китае.