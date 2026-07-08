«Динамо» пополнило состав гвинейским вингером

·30·Спорт
«Динамо» пополнило состав гвинейским вингером

Самаркандский клуб «Динамо» продолжает усиливать состав перед второй половиной сезона.

Клуб официально объявил о подписании контракта с гвинейским полузащитником Амаду Думбуя в летнее трансферное окно.

Контракт подписан до конца сезона

По данным пресс-службы «Динамо», 23-летний футболист присоединился к самаркандскому клубу в качестве свободного агента.

С Амаду Думбуя подписан контракт, рассчитанный до конца сезона 2026 года.

«Сообщаем, что в летнее трансферное окно клуб пополнил гвинейский полузащитник Амаду Думбуя», — говорится в сообщении клуба.

Присоединится к команде после сборов на Иссык-Куле

Новый футболист присоединится к «Динамо» после возвращения команды в Самарканд с Иссык-Куля.

Клуб уделяет серьезное внимание усилению состава для улучшения результатов во второй части сезона.

Играл в Швеции, Болгарии и Казахстане

Амаду Думбуя начал свою карьеру в шведском клубе «Юргорден».

В 2023–2024 годах он выступал за болгарскую команду «Ботев Пловдив». Последние два года защищал цвета одного из ведущих клубов Казахстана — «Актобе».

«Динамо» возлагает большие надежды на нового легионера

Самаркандцы надеются, что Думбуя привнесет в атакующую линию команды дополнительную скорость и конкуренцию.

«Верим, что Амаду Думбуя своей игрой оправдает доверие всех болельщиков», — написала пресс-служба клуба.

Очередной трансфер «Динамо» демонстрирует серьезность амбиций команды перед второй половиной сезона.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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