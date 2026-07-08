Узгидромет: 9 июля воздух прогреется до 43 градусов

Согласно прогнозу «Узгидромета», 9 июля на большей части территории Узбекистана сохранится сухая и очень жаркая погода. По республике осадков не ожидается, небо будет местами облачным.

Дневная температура воздуха в зависимости от региона составит около 35–43 градусов. Самая высокая температура прогнозируется в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Бухарской, Навоийской, Хорезмской областях и Каракалпакстане.

Также в отдельных районах возможно усиление ветра и пыльные бури.

В столице, Ташкенте, осадков также не ожидается. Днем температура воздуха составит 37–39 градусов тепла. В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях также сохранится сухая погода, температура будет в пределах 35–40 градусов.

В предгорных и горных районах местами возможны кратковременные дожди и грозы. В связи с этим «Узгидромет» предупредил о вероятности схода селей и паводков в этих регионах в период с 8 по 13 июля.