Узгидромет: 9 июля воздух прогреется до 43 градусов

·58·Узбекистан
Узгидромет: 9 июля воздух прогреется до 43 градусов

Согласно прогнозу «Узгидромета», 9 июля на большей части территории Узбекистана сохранится сухая и очень жаркая погода. По республике осадков не ожидается, небо будет местами облачным.

Дневная температура воздуха в зависимости от региона составит около 35–43 градусов. Самая высокая температура прогнозируется в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Бухарской, Навоийской, Хорезмской областях и Каракалпакстане.

Также в отдельных районах возможно усиление ветра и пыльные бури.

В столице, Ташкенте, осадков также не ожидается. Днем температура воздуха составит 37–39 градусов тепла. В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях также сохранится сухая погода, температура будет в пределах 35–40 градусов.

В предгорных и горных районах местами возможны кратковременные дожди и грозы. В связи с этим «Узгидромет» предупредил о вероятности схода селей и паводков в этих регионах в период с 8 по 13 июля.

УзгидрометУзбекистанТашкентБухараСамарканд
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сколько стоит приготовить 1 килограмм плова в Узбекистане?Сколько стоит приготовить 1 килограмм плова в Узбекистане?Сегодня, 17:06Порядок возврата автомобиля со штрафстоянки кардинально изменитсяПорядок возврата автомобиля со штрафстоянки кардинально изменитсяСегодня, 13:29Золото подешевело: золотовалютные резервы Узбекистана резко сократилисьЗолото подешевело: золотовалютные резервы Узбекистана резко сократилисьСегодня, 13:26Золото настоящее или подделка? Теперь об этом расскажет телефонЗолото настоящее или подделка? Теперь об этом расскажет телефонСегодня, 13:25Шавкат Мирзиёев обсудил с представителем BlackRock инвестиции в ИИШавкат Мирзиёев обсудил с представителем BlackRock инвестиции в ИИСегодня, 13:04В Узбекистане на площади 1,27 миллиона гектаров будут созданы новые лесаВ Узбекистане на площади 1,27 миллиона гектаров будут созданы новые лесаСегодня, 12:43
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова
В долине ночью произошло землетрясение
В долине ночью произошло землетрясение
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?