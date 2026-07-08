Альваро Арбелоа в Англии: Фулхэм хочет подписать трех талантливых футболистов Реал Мадрида

Клуб Фулхэм, серьезно готовящийся к новому сезону Английской Премьер-лиги, находится на пороге неожиданных трансферных ходов. Новый главный тренер команды Альваро Арбелоа планирует использовать свои тесные связи с бывшим клубом — Реал Мадридом, чтобы пригласить в старейший лондонский клуб трех перспективных футболистов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После подписания трехлетнего контракта с Фулхэмом испанский специалист приступил к кардинальному обновлению состава. Как сообщает издание Goal.com, в верхней части трансферного списка Арбелоа значатся атакующий полузащитник Франко Мастантуоно, фланговый защитник Фран Гарсия и нападающий Гонсало Гарсия. Тренер успел близко познакомиться с возможностями этих игроков во время своей работы в мадридском клубе.

Борьба за молодых звезд Мадрида

Самым громким среди трансферов, несомненно, является Франко Мастантуоно. В настоящее время интерес к молодому таланту проявляют 12 ведущих клубов Европы. Несмотря на это, Арбелоа рассчитывает на личные отношения с игроком и надеется выиграть гонку за его аренду. Этот трансфер может стать важным шагом для Фулхэма не только в усилении состава, но и в повышении престижа клуба.

Ситуация с Франом Гарсией выглядит более определенной. После того как Реал Мадрид осуществил трансфер Марка Кукурельи из Челси, Фран перестал входить в основные планы команды. Это значительно повышает вероятность его перехода в лондонский клуб. Хотя нападающий Гонсало Гарсия в данный момент участвует в сборах под руководством Жозе Моуринью, ожидается, что до закрытия трансферного окна он также присоединится к Фулхэму.

Авторитет Арбелоа и новая эра

Альваро Арбелоа пришел к руководству Фулхэмом с положительными рекомендациями от таких гигантов футбольного мира, как Флорентино Перес и Жозе Моуринью. Тренер, возглавивший команду после ухода Хаби Алонсо из Реал Мадрида и приведший ее к вице-чемпионству в Ла Лиге и четвертьфиналу Лиги чемпионов, теперь должен продемонстрировать свое мастерство в Английской Премьер-лиге.

«Для меня большая честь начать новый этап в Фулхэме, старейшем клубе Лондона. Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и полностью осознаю возложенную на меня ответственность», — подчеркнул испанский специалист в своем первом интервью. Напомним, что руководство клуба рассматривало кандидатуры Томаса Франка и Кирана Маккенны на смену Марку Силве, но в итоге связи Арбелоа с европейской элитой оказались решающими.