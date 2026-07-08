Сколько стоит приготовить 1 килограмм плова в Узбекистане?

Национальное статистическое агентство опубликовало расчеты средних затрат на приготовление 1 килограмма плова в регионах Узбекистана по состоянию на июнь 2026 года.

Согласно данным, самый дешевый плов готовится в Каракалпакстане. В этом регионе на 1 килограмм плова в среднем уходит 105 тысяч 215 сумов.

Самый дорогой плов зафиксирован в городе Ташкенте, где на его приготовление требуется в среднем 126 тысяч 807 сумов. Далее следуют Ферганская область (123 тысячи 759 сумов), Самаркандская область (120 тысяч 721 сум) и Ташкентская область (120 тысяч 548 сумов).

Расчеты составлены исходя из стоимости основных продуктов, необходимых для приготовления плова. При этом учитывалась стоимость:

0,3 литра подсолнечного масла,

300 граммов лука,

700 граммов говядины,

1 килограмма моркови,

1 килограмма риса сорта «лазер»,

100 граммов нута, 10 граммов зиры,

20 граммов поваренной соли.

Отмечается, что в данные расчеты не включены затраты на газ, электроэнергию, воду, другие виды специй и оплату труда. Цифры сформированы исключительно на основе средних рыночных цен на продукты, необходимые для приготовления плова.