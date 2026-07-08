Египетский журналист: «Наша сборная сотворила историю»

·44·Спорт
Египетский журналист: «Наша сборная сотворила историю»

Сборная Египта уступила Аргентине со счетом 2:3 в 1/8 финала ЧМ-2026. Представитель Африки вел в счете до 79-й минуты, но пропустил три гола подряд в концовке встречи.

Агент сборной Египта Эхиб Раджаб после этого поражения подчеркнул, что командой стоит гордиться.

Египет был очень близок к сенсации

В матче 1/8 финала Египет оказал действующим чемпионам мира, сборной Аргентины, гораздо более серьезное сопротивление, чем ожидалось.

Команда вела в счете до 79-й минуты и была близка к тому, чтобы совершить одну из главных сенсаций турнира.

«Никто не ожидал такой игры»

По мнению Эхиба Раджаба, сборная Египта в этом матче продемонстрировала максимум своих возможностей.

«Думаю, никто не ожидал такой успешной игры от сборной Египта. Весь мир увидел — мы были очень близки к тому, чтобы выбить из турнира действующих чемпионов мира и команду, в которой играет один из величайших футболистов в истории», — сказал Раджаб.

О спорных моментах говорить не стал

После матча Аргентина — Египет возникли различные дискуссии вокруг судейства и отдельных эпизодов игры.

Однако Раджаб предпочел не останавливаться на этом вопросе.

«К сожалению, этого не произошло. Я не хочу говорить о некоторых спорных ситуациях», — отметил он.

«Мы должны этим гордиться»

Раджаб особо подчеркнул, что сборная Египта достойно выступила на мундиале.

«Сборная Египта сотворила историю, и мы должны этим гордиться», — добавил он.

Несмотря на то, что Египет покинул турнир, игра против Аргентины останется в памяти как пример проявления характера, мужества и исторического сопротивления африканской команды.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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