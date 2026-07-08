Патрис Эвра о Майкле Олисе: «Его хладнокровие — его главное преимущество»

Молодая звезда мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе продолжает поражать футбольный мир. Вингер, отличающийся нестандартными действиями на поле и невероятным спокойствием, привлек внимание не только болельщиков, но и легенд футбола. Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра высоко оценил игровой стиль молодого таланта, подчеркнув, что его ждет блестящее будущее. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью Goal.com Патрис Эвра объяснил, что «небрежный» стиль игры Майкла Олисе на самом деле является его сильнейшей стороной. Хотя многие считают это безответственностью или излишней расслабленностью, по мнению Эвра, это качество свидетельствует о том, что игрок полностью контролирует ситуацию. Он отметил, что лучшие футболисты способны делать сложные вещи очень простыми.

Путь к звездным высотам

Карьера Майкла Олисе стремительно пошла вверх за короткий срок. Выступая в 2021 году за «Рединг» в Чемпионшипе, футболист проявил себя в Премьер-лиге в составе «Кристал Пэлас», после чего перешел в такой гранд, как « Бавария ». В сезоне 2025/26 он провел 52 матча во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 20 результативных передач. Эти показатели сделали его одним из самых опасных атакующих игроков в мире.

«Я не удивлен игрой Майкла Олисе, потому что слежу за ним уже давно. Все видят его талант, но мне больше нравится его зрелость. Он никогда не спешит. Даже в ситуациях, когда времени нет, он действует так, будто у него его предостаточно», — подчеркнул Патрис Эвра. По его мнению, 24-летний футболист сейчас входит в свой расцвет.

В настоящее время Майкл Олисе борется за чемпионство мира в составе сборной Франции вместе с такими звездами, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Брэдли Барколя. Его креативность на поле и способность работать на команду сделали его неотъемлемой частью коллектива Дидье Дешама. По словам Эвра, если футболист сохранит свою жажду побед, Франция на долгие годы получит сильного лидера.

Интерес «Реал Мадрида» и трансферные рекорды

Отличная спортивная форма Олисе привлекла внимание других европейских гигантов, в частности «Реал Мадрида». Сообщается, что Флорентино Перес готов потратить рекордные 223 миллиона евро, чтобы заполучить этого «галактико». Естественно, такие астрономические суммы возлагают на игрока огромную ответственность.

В истории футбола было много звезд, которые ярко вспыхивали, а затем быстро гасли. Однако нынешняя стабильность и профессиональный подход Майкла Олисе свидетельствуют о том, что он надолго останется на вершине. Пока что он нацелен на покорение новых высот с «Баварией» и сборной Франции.