Ресницы длиной 20,5 сантиметра: врачи не могут найти объяснение

Китаянка Ю Цзянься уже почти десять лет занесена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных натуральных ресниц в мире. Самое интересное, что ее ресницы продолжают расти до сих пор. Врачи до сих пор не смогли найти точного научного объяснения этому явлению.

Имя Ю Цзянься впервые было внесено в Книгу рекордов Гиннесса 28 июня 2016 года. Тогда самая длинная ресница на ее левом веке составляла 12,4 сантиметра. После повторного измерения в 2021 году рекорд был обновлен, и официально зафиксировано, что длина ресниц достигла 20,5 сантиметра. Этот показатель до сих пор считается мировым рекордом.

Когда ее ресницы начали быстро расти, женщина обратилась к врачам. Специалисты пытались связать это состояние с гормональными изменениями, наследственностью или заболеваниями, но обследования не выявили никакой причины. Сообщается, что в ее семье не было людей с подобной особенностью.

Сама Ю Цзянься связывает необычный рост своих ресниц с периодом духовного уединения, проведенным в горах. Она считает это не дефектом, а даром судьбы.

Рекордсменка отмечает, что длинные ресницы не мешают ей в повседневной жизни. Напротив, благодаря им она практически не пользуется косметическими средствами для глаз. Ю

Цзянься говорит, что гордится своей уникальной внешностью, и, отмечая, что ее ресницы продолжают расти, не исключает, что мировой рекорд может быть обновлен снова.