Ресницы длиной 20,5 сантиметра: врачи не могут найти объяснение

·84·Мир
Ресницы длиной 20,5 сантиметра: врачи не могут найти объяснение

Китаянка Ю Цзянься уже почти десять лет занесена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных натуральных ресниц в мире. Самое интересное, что ее ресницы продолжают расти до сих пор. Врачи до сих пор не смогли найти точного научного объяснения этому явлению.

Имя Ю Цзянься впервые было внесено в Книгу рекордов Гиннесса 28 июня 2016 года. Тогда самая длинная ресница на ее левом веке составляла 12,4 сантиметра. После повторного измерения в 2021 году рекорд был обновлен, и официально зафиксировано, что длина ресниц достигла 20,5 сантиметра. Этот показатель до сих пор считается мировым рекордом.

Женщина на красном фоне держит рукой свою очень длинную ресницу.

Когда ее ресницы начали быстро расти, женщина обратилась к врачам. Специалисты пытались связать это состояние с гормональными изменениями, наследственностью или заболеваниями, но обследования не выявили никакой причины. Сообщается, что в ее семье не было людей с подобной особенностью.

Сама Ю Цзянься связывает необычный рост своих ресниц с периодом духовного уединения, проведенным в горах. Она считает это не дефектом, а даром судьбы.

Рекордсменка отмечает, что длинные ресницы не мешают ей в повседневной жизни. Напротив, благодаря им она практически не пользуется косметическими средствами для глаз. Ю

Женщина в красной одежде держит в руках зеркало.

Цзянься говорит, что гордится своей уникальной внешностью, и, отмечая, что ее ресницы продолжают расти, не исключает, что мировой рекорд может быть обновлен снова.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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