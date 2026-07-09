Ямаль признал величие Месси: ответ о финале оказался неожиданным...
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился мнением об игре, которую демонстрирует Лионель Месси на ЧМ-2026.
Капитан сборной Аргентины на данный момент забил 8 голов в 5 матчах, являясь лучшим бомбардиром турнира. Ямаль признался, что такая игра Месси стала неожиданностью для многих.
Ямаль высоко оценил игру Месси
Молодую испанскую звезду спросили о сравнениях с Месси, Неймаром и Роналду в контексте внимания СМИ на чемпионате мира.
В первую очередь он остановился на текущей форме Месси.
«Потрясающе. Никто не ожидал, что он будет играть на таком высоком уровне. Я очень рад за Месси», — сказал Ямаль.
Месси лидирует с 8 голами
Лионель Месси вновь стал главной фигурой для Аргентины на ЧМ-2026.
Он забил 8 голов в 5 играх и лидирует в гонке бомбардиров турнира. Результативность 39-летнего футболиста вызывает широкие дискуссии среди болельщиков и экспертов.
Также высказался о Роналду и Неймаре
Наряду с Месси, Ямаль особо отметил влияние Криштиану Роналду и Неймара на футбол.
«То же самое я могу сказать о Неймаре и Роналду. Они оказали огромное влияние на детство всех футболистов, которые сейчас выходят на поле», — сказал он.
По его мнению, нынешнее поколение игроков вышло на большую сцену, вдохновляясь именно этими звездами.
Ответ о финале
Ямаль отметил, что его радуют любые успехи, связанные с Месси, Роналду и Неймаром.
Однако он не стал скрывать и свой дух соперничества.
«Любое хорошее событие, связанное с ними, радует и меня. Но если я дойду до финала, то обязательно захочу победить Месси», — подчеркнул Ямаль.
Вероятное столкновение на фоне смены поколений
На ЧМ-2026 Месси по-прежнему остается одним из главных героев большой сцены. Ямаль же признан одним из самых ярких представителей нового поколения.
Поэтому их возможное столкновение в финале может стать не просто матчем между Испанией и Аргентиной, а символическим противостоянием двух футбольных эпох.
…