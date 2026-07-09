Ямаль признал величие Месси: ответ о финале оказался неожиданным...

·53·Спорт
Ямаль признал величие Месси: ответ о финале оказался неожиданным...

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился мнением об игре, которую демонстрирует Лионель Месси на ЧМ-2026.

Капитан сборной Аргентины на данный момент забил 8 голов в 5 матчах, являясь лучшим бомбардиром турнира. Ямаль признался, что такая игра Месси стала неожиданностью для многих.

Ямаль высоко оценил игру Месси

Молодую испанскую звезду спросили о сравнениях с Месси, Неймаром и Роналду в контексте внимания СМИ на чемпионате мира.

В первую очередь он остановился на текущей форме Месси.

«Потрясающе. Никто не ожидал, что он будет играть на таком высоком уровне. Я очень рад за Месси», — сказал Ямаль.

Месси лидирует с 8 голами

Лионель Месси вновь стал главной фигурой для Аргентины на ЧМ-2026.

Он забил 8 голов в 5 играх и лидирует в гонке бомбардиров турнира. Результативность 39-летнего футболиста вызывает широкие дискуссии среди болельщиков и экспертов.

Также высказался о Роналду и Неймаре

Наряду с Месси, Ямаль особо отметил влияние Криштиану Роналду и Неймара на футбол.

«То же самое я могу сказать о Неймаре и Роналду. Они оказали огромное влияние на детство всех футболистов, которые сейчас выходят на поле», — сказал он.

По его мнению, нынешнее поколение игроков вышло на большую сцену, вдохновляясь именно этими звездами.

Ответ о финале

Ямаль отметил, что его радуют любые успехи, связанные с Месси, Роналду и Неймаром.

Однако он не стал скрывать и свой дух соперничества.

«Любое хорошее событие, связанное с ними, радует и меня. Но если я дойду до финала, то обязательно захочу победить Месси», — подчеркнул Ямаль.

Вероятное столкновение на фоне смены поколений

На ЧМ-2026 Месси по-прежнему остается одним из главных героев большой сцены. Ямаль же признан одним из самых ярких представителей нового поколения.

Поэтому их возможное столкновение в финале может стать не просто матчем между Испанией и Аргентиной, а символическим противостоянием двух футбольных эпох.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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