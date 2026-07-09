Старое фото Кейна с Бекхэмом: кем стала девочка рядом с ним?

В социальных сетях вновь обсуждают фотографию Гарри Кейна и его подруги детства Кэти Гудленд, сделанную в 2005 году вместе с Дэвидом Бекхэмом.

Этот кадр, на первый взгляд кажущийся обычным воспоминанием, спустя годы приобрел совершенно иной смысл. Ведь двое детей на том снимке впоследствии создали крепкую семью.

Фотография была сделана в 2005 году

Как выяснилось, кадр был снят в то время, когда Дэвид Бекхэм открывал свою академию.

В числе юных футболистов тогда были Кэти Гудленд и Гарри Кейн. Бекхэм сфотографировался с ними, и спустя годы этот кадр стал для фанатов очень интересным воспоминанием.

Дружба детства переросла в большую семью

Спустя 21 год мальчик и девочка с того снимка стали самыми близкими друг другу людьми в жизни.

Сегодня Гарри Кейн и Кэти Гудленд — родители четверых детей. Они служат примером для многих не только как известный футболист и его супруга, но и как пара, выросшая вместе с самого детства.

Кейн переживает лучший период своей карьеры

Сегодня Гарри Кейн блистает на большой арене в качестве капитана сборной Англии.

Он проводит один из лучших сезонов в своей жизни, упоминается в числе претендентов на «Золотой мяч» и показывает яркую игру на Чемпионате мира.

Кэти всегда на трибуне

Кэти Гудленд на протяжении всей карьеры Кейна неизменно поддерживает его.

Она болеет за супруга с трибун практически на каждом важном матче. А после встреч Кейн часто подходит к ней, чтобы сделать семейные фотографии.

От одного двора до большой футбольной сцены

Когда-то Гарри и Кэти вместе ходили в школу и играли в футбол во дворе.

Сегодня те детские воспоминания стали одной из самых искренних страниц на жизненном пути капитана сборной Англии. А старое фото с Бекхэмом кажется отправной точкой этой истории.