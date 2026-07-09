Эрлинг Холанд назвал победу над Бразилией «невероятным» событием

В футбольном мире произошла настоящая сенсация: сборная Норвегии выбила пятикратных чемпионов мира, сборную Бразилии, из турнира на стадии 1/8 финала чемпионата мира. Эрлинг Холанд, ставший главным героем этой исторической победы, после матча поделился своими эмоциями, отметив, что до сих пор трудно поверить в произошедшее. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В драматичном поединке, прошедшем в штате Нью-Джерси, нападающий «Манчестер Сити» вновь продемонстрировал свое мастерство. Забив головой на 79-й минуте встречи, Эрлинг Холанд оформил дубль точным ударом в нижний угол на 90-й минуте, впервые в истории выведя норвежцев в четвертьфинал. По данным издания Goal.com, эта победа является беспрецедентным результатом для норвежского футбола.

Историческая победа и эмоции

Выступая после игры на своем ЁуТубе-канале, Эрлинг Холанд признался, что победа над таким грандом, как Бразилия , казалась ему несбыточной мечтой. «Бразилия — это настоящая футбольная страна. Это сборная с легендарными игроками и богатой историей, которую узнает каждый ребенок, когда начинает учиться играть в футбол. Выйти против них на поле для меня было чем-то нереальным», — говорит норвежская звезда.

По словам нападающего, статус явного фаворита у Бразилии позволил подопечным Столе Сольбаккена играть свободно и без давления. Примечательно, что по ходу встречи игрок сборной Бразилии Бруну Гимарайнс не смог реализовать пенальти, а гол, забитый Неймаром в концовке игры, не спас южноамериканцев от поражения.

Гонка за «Золотую бутсу» и следующий соперник

Благодаря этому дублю Эрлинг Холанд довел количество своих голов на текущем турнире до 7 и сравнялся в гонке бомбардиров с Килианом Мбаппе. Уверенные действия вратаря сборной Норвегии Эрьяна Нюланна также сыграли важную роль в успехе команды. Теперь скандинавы встретятся в четвертьфинале со сборной Англии.

Ожидается, что матч против Англии, который пройдет в субботу в Майами, станет для Норвегии очередным серьезным испытанием. «Три льва» также пытаются усилить свою игру после сложного матча с Мексикой. Эрлинг Холанд отметил, что пока думает только об отдыхе и восстановлении сил, так как игра с Бразилией полностью его измотала.