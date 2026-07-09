Июль станет переломным месяцем в Суперлиге: 5 матчей, которые могут изменить таблицу

·40·Спорт
Июль станет переломным месяцем в Суперлиге: 5 матчей, которые могут изменить таблицу

В Суперлиге Узбекистана июль станет не просто очередным месяцем в календаре, а периодом матчей, способных оказать серьезное влияние на чемпионскую гонку.

Лидеры встретятся друг с другом, возродятся ташкентские дерби, а в Фергане болельщики ждут большого противостояния между извечными соперниками. Ниже мы остановимся на 5 самых интересных матчах июля, которые нельзя пропустить.

«Нефтчи» — «Бухара»: серьезное испытание для лидера

Один из центральных матчей 12-го тура пройдет 16 июля в Фергане.

Лидер турнира «Нефтчи» идет на первом месте с 28 очками, а «Бухара» с 20 очками занимает место в тройке сильнейших. Это означает, что игра может стать важным поворотным моментом в чемпионской гонке.

Недавно команды встречались в Кубке Узбекистана в Бухаре, и матч завершился со счетом 0:0. В прошлогоднем же матче в Фергане «Нефтчи» победил со счетом 1:0. Тогда судьбу встречи решил гол Йована Джокича на 89-й минуте.

На этот раз главный вопрос остается открытым: укрепит ли «Нефтчи» свое лидерство или «Бухара» вернется из Ферганы с ценными очками?

«Пахтакор» — «Локомотив»: в ташкентском дерби возвращается старое соперничество

17 июля в рамках 12-го тура «Пахтакор» примет на своем поле «Локомотив».

Это не просто рядовое ташкентское дерби. В 2014–2019 годах встречи именно этих двух команд имели решающее значение в чемпионской гонке.

Последний раз «Локомотив» побеждал «Пахтакор» в гостях в 2018 году со счетом 3:1. Та победа стала одним из важнейших шагов «железнодорожников» на пути к чемпионству.

В последней же встрече команд на стадионе «Пахтакор» хозяева победили со счетом 3:1. Данияр Абдуманнопов оформил дубль, Драган Черан забил еще один гол, а в составе гостей ответный мяч на счету Сардора Абдунабиева.

Интрига в этом дерби велика: продолжит ли «Пахтакор» борьбу за высокие места или «Локомотив» добудет долгожданную выездную победу?

«Бухара» — «Бунёдкор»: попытаются ли хозяева прервать долгую серию?

21 июля в Бухаре пройдет один из важных матчей 13-го тура.

Занимающая 3-е место «Бухара» примет «Бунёдкор», идущий на 5-й строчке. Эта встреча крайне важна для обеих команд в борьбе за высокие позиции.

Однако статистика не на стороне хозяев. «Бухара» не может обыграть «Бунёдкор» на своем поле с 2017 года.

В прошлогодней очной встрече «ласточки» также победили со счетом 2:0. Тогда голы Бабура Юлдашева и Фране Икича принесли гостям важные три очка.

Поставит ли «Бухара» точку в неудачной серии на этот раз или «Бунёдкор» снова докажет, что является неудобным соперником?

«Бунёдкор» — «Пахтакор»: новая страница в почти 20-летнем дерби

26 июля состоится одно из самых принципиальных противостояний в ташкентском футболе.

«Бунёдкор» на своем поле примет «Пахтакор». Тот факт, что обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, еще больше повышает значимость этого дерби.

Интересно, что в последних 5 дерби, прошедших на поле «Бунёдкора» в рамках Суперлиги, хозяева трижды побеждали «Пахтакор».

В прошлом сезоне матч на стадионе «Бунёдкора» завершился со счетом 1:1. Авторами голов стали Темурхужа Абдухоликов и Игорь Сергеев.

Кто возьмет верх в дерби на этот раз: продолжит ли «Бунёдкор» традицию на своем поле или «Пахтакор» возьмет реванш у принципиального соперника?

«Нефтчи» — «Навбахор»: самый ожидаемый матч июля

28 июля в Фергане пройдет одна из самых ожидаемых встреч июля. «Нефтчи» примет на своем поле своего извечного соперника — «Навбахор».

Есть еще один аспект, придающий этой игре дополнительную интригу — тактическая дуэль между молодыми и перспективными тренерами узбекского футбола Тимуром Кападзе и Исломом Исмоиловым.

Последние встречи команд в Фергане всегда проходили остро и бескомпромиссно. Особенно матч прошлого сезона стал одним из тех камбэков, которые надолго остаются в памяти болельщиков.

Тогда, несмотря на то что «Нефтчи» уступал со счетом 1:2, благодаря двум голам Зорана Марушича команда вырвала победу со счетом 3:2.

Будет ли в Фергане снова незабываемый спектакль? Или «Навбахор» ответит за прошлогоднее болезненное поражение?

Июль может решить многое в Суперлиге

Очные встречи лидеров, ташкентские дерби и большая конкуренция в Фергане делают июль одним из самых важных периодов в календаре Суперлиги.

После этих 5 матчей ситуация в чемпионской гонке, борьбе за тройку лидеров и высокие места может кардинально измениться.

НефтчиБухараПахтакорЛокомотивТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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