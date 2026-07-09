Капелло назвал Месси величайшим: но не стал скрывать одно важное отличие

Известный итальянский специалист Фабио Капелло поделился своим мнением о нынешней игре Лионеля Месси. Он назвал аргентинскую звезду величайшим футболистом в истории, однако признал, что возраст берет свое.

По словам Капелло, Месси уже не тот игрок, который может обыграть всех на поле, как раньше, но в решающие моменты он по-прежнему остается ключевой фигурой для своей команды.

«Месси — величайший футболист в истории»

Говоря о месте Месси в футболе, Фабио Капелло особо отметил его технику и талант.

«Месси — величайший футболист в истории. Конечно, возраст дает о себе знать. У него непревзойденное техническое мастерство и настоящий футбольный талант», — сказал Капелло.

По его мнению, уровень игры Месси на протяжении многих лет доставлял огромное удовольствие футбольным болельщикам.

Капелло также отметил изменения в игре Месси

Итальянский специалист сравнил нынешнее состояние Месси с его лучшими годами.

«Он уже не тот Месси, который мог взять мяч, обыграть трех игроков и забить гол, как раньше», — подчеркнул он.

Однако Капелло расценивает это не как критику, а как естественный процесс. По его мнению, несмотря на то, что возраст сказывается, Месси все еще способен влиять на исход игры.

Доверие сохраняется даже после двух пенальти

Капелло также напомнил, что на этом чемпионате мира Месси не смог реализовать два пенальти.

Тем не менее он подчеркнул, что заслуги аргентинского футболиста перед футболом не измеряются такими эпизодами.

«Мы всегда должны быть благодарны ему за то, что он сделал для футбола», — сказал Капелло.

Сравнение Холанда, Мбаппе и Месси

Фабио Капелло также сравнил Месси с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.

По его мнению, Холанд обладает огромной физической силой, а Мбаппе — футболист, который сочетает в себе скорость и технику.

Месси же, даже не находясь в своей лучшей форме, продолжает демонстрировать великолепные действия на поле.

Матч против Египта стал еще одним примером

Капелло привел в пример матч против Египта, чтобы показать, что Месси способен сказать свое слово в решающих ситуациях.

В той игре Аргентина вышла из сложной ситуации и одержала победу. По словам Капелло, именно в такие моменты Месси все еще может сделать разницу для своей команды.

Месси уже не так молод, как раньше, но одно его решение на поле все еще может изменить исход всей игры — в этом и заключается главная мысль Капелло.