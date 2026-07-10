Составлен список открытий ЧМ-2026: в нем есть и узбекский футболист

Проходящий в США, Мексике и Канаде чемпионат мира по футболу 2026 года открывает не только сильные команды, но и новые имена.

Эксперты составили список футболистов, проявивших себя по ходу турнира. Некоторые из них приехали на мундиаль уже в статусе суперзвезд, другие же привлекли внимание всего мира именно благодаря этим соревнованиям.

Абдуқодир Ҳусанов — большое открытие Узбекистана

Особого внимания заслуживает присутствие в списке защитника сборной Узбекистана Абдукодира Ҳусанова.

О нем и раньше говорили как о талантливом игроке. Однако чемпионат мира вывел Ҳусанова за пределы азиатского футбола и представил его международному футбольному сообществу.

Защитник уверенно действовал в единоборствах, грамотно руководил линией обороны и показал, что способен конкурировать даже с сильнейшими нападающими мира.

Майкл Олисе — творческая сила Франции

Игрок сборной Франции Майкл Олисе также стал одним из тех, на кого обратили внимание эксперты.

Он сыграл важную роль в создании свободных зон для своих партнеров, оттягивая на себя защитников соперника. По ходу турнира Олисе был признан одним из самых креативных футболистов Франции.

Возинья — герой Кабо-Верде

Главным героем сборной Кабо-Верде стал вратарь Возинья.

Голкипер, чье настоящее имя Жозимар Диаш, своими сейвами позволил команде достойно бороться против сильных соперников. Особенно игра против Аргентины сделала его одним из самых запоминающихся футболистов турнира.

История Возиньи в очередной раз доказала, что чемпионат мира может за несколько недель сделать малоизвестного игрока знаменитым на весь мир.

Ламин Ямаль — от таланта до лидера

Испанец Ламин Ямаль был известен как перспективный футболист еще до начала турнира.

Однако на ЧМ-2026 он показал, что является не просто талантливым подростком, а лидером, способным влиять на результат в важных матчах. Именно поэтому его имя упоминается в числе открытий турнира.

Эрлинг Холанд — вывел Норвегию на новый уровень

Эрлинга Холанда трудно назвать открытием, так как он был одной из звезд мирового футбола еще до мундиаля.

Тем не менее, благодаря своей игре на ЧМ-2026, важным голам и тому, что он вывел сборную Норвегии на большую арену, он также попал в этот список.

Успешные действия Холанда привлекли внимание болельщиков ко всей сборной Норвегии.

Месячный турнир может изменить карьеру

Чемпионат мира всегда был для футболистов главной витриной.

Мундиаль 2026 года в очередной раз это подтвердил: за несколько недель игрок может вывести свою карьеру на новый уровень, попасть в поле зрения топ-клубов и вписать свое имя в историю мирового футбола.