Трансферные игры вокруг Вильяма Салиба: условия «Арсенала» суровы...

·322·Спорт
Трансферные игры вокруг Вильяма Салиба: условия «Арсенала» суровы...

Вокруг защитника «Арсенала» Вильяма Салиба растет трансферный интерес. За французским футболистом следят несколько европейских грандов, однако лондонцы не намерены отпускать его легко.

Согласно информации Каугхт Оффсиде, серьезное внимание к Салиба проявляют «Реал Мадрид», ПСЖ и «Барселона».

Три гранда следят за Салиба

По данным источника, «Реал», ПСЖ и «Барселона» внимательно следят за ситуацией вокруг Салиба.

Французский центральный защитник за последние годы стал одной из ключевых фигур в оборонительной линии «Арсенала». Именно поэтому интерес к нему достиг уровня крупнейших клубов Европы.

«Арсенал» не спешит с переговорами

Лондонский клуб пока не намерен начинать какие-либо переговоры по Салиба.

Руководство «Арсенала» рассматривает футболиста как игрока, занимающего важное место в долгосрочном проекте команды. По этой причине клуб может рассмотреть вопрос о его продаже только в случае поступления очень крупного предложения.

150 миллионов евро — главное препятствие

Согласно сообщениям, «Арсенал» готов сесть за стол переговоров только при предложении в районе 150 миллионов евро.

Эта сумма оценивается как практически невозможная для «Барселоны». «Реал» и ПСЖ обладают более сильными финансовыми возможностями, но и это не дает гарантии осуществления трансфера.

Контракт до 2030 года

Действующий контракт Салиба с «Арсеналом» рассчитан до лета 2030 года.

Именно этот фактор дает лондонцам большое преимущество в переговорах. Клуб не обязан продавать футболиста и может сам диктовать условия для покупателей.

Показатели прошлого сезона

В прошлом сезоне Вильям Салиба принял участие в 50 матчах во всех турнирах.

В этих встречах центральный защитник:

  • забил 1 гол;

  • отдал 1 голевую передачу.

Портал Трансфермаркт в настоящее время оценивает рыночную стоимость Салиба примерно в 100 миллионов евро.

Главный сигнал от «Арсенала»

Очевидно, что интерес вокруг Салиба усиливается, но позиция «Арсенала» выглядит столь же твердой.

Лондонский клуб видит защитника в центре своего будущего проекта. Поэтому главный вопрос в этом трансфере заключается не в цене, а в том, откроет ли «Арсенал» дверь вообще.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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