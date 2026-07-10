Барселона запросила кредит в размере 210 миллионов евро для трансферов

·77·Спорт
Барселона запросила кредит в размере 210 миллионов евро для трансферов

Каталонский клуб «Барселона» принимает финансовые меры, чтобы значительно усилить состав под руководством нового главного тренера Ханси Флика. Руководство команды обратилось с запросом на кредитную линию в размере 210 миллионов евро для активного участия в летнем трансферном окне и покрытия текущих операционных расходов. Эти средства позволят клубу оставаться конкурентоспособным на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание Marca, этот кредит будет обеспечен будущими доходами в следующем сезоне. Главная цель клуба — вернуться к финансовому правилу Ла Лиги «1:1» и избежать проблем с регистрацией новых футболистов. Эти заемные средства будут направлены не только на покупку новых игроков, но и на покрытие фонда заработной платы и другие повседневные расходы.

Главная цель: Хулиан Альварес

«Барселона» считает приоритетной задачей обновление линии атаки. В качестве основного кандидата на замену Роберту Левандовскому, который перешел в «Чикаго Файр», рассматривается нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. Каталонцы планируют сделать аргентинскую звезду новым лидером атаки команды. По данным Goal.com, клуб намерен начать решающую стадию переговоров после чемпионата мира.

Также в сферу интересов клуба входят еще два известных футболиста. Это игрок дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми и Жоау Канселу, который провел прошлый сезон в «Барселоне» на правах аренды. Сообщается, что сделка по Адейеми близка к завершению, однако трансфер Жоау Канселу может быть несколько осложнен из-за проблем клуба, связанных с налоговыми вопросами.

Стратегия усиления состава

Клуб уже успел продемонстрировать свои серьезные намерения на трансферном рынке. «Барселона» недавно завершила трансфер Энтони Гордона за 70 миллионов евро (плюс 10 миллионов евро в виде бонусов). Теперь все внимание сосредоточено на приобретении оставшихся трех целей. Команда под руководством Ханси Флика стремится на равных бороться с такими грандами, как «Реал Мадрид», в Лиге чемпионов и внутреннем чемпионате.

Эта кредитная линия в 210 миллионов евро дает «Барселоне» возможность осуществлять трансферы немедленно, не дожидаясь продажи футболистов. Если все запланированные трансферы будут успешно завершены, Флик получит гораздо более глубокий и опытный состав на новый сезон. Ожидается, что это станет важным шагом каталонцев на пути к возвращению на вершину европейского футбола.

БарселонаТрансферларХулиан АльваресХанси ФликЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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