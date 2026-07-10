Юрген Клопп раскрыл детали секретных переговоров по трансферу Килиана Мбаппе

·55·Спорт
Юрген Клопп раскрыл детали секретных переговоров по трансферу Килиана Мбаппе

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о необычных и крайне секретных попытках осуществить трансфер Килиана Мбаппе в 2017 году. Немецкий специалист сообщил, что в то время он вместе с руководством клуба пошел на большой риск, чтобы заполучить французского нападающего, который еще не успел стать мировой звездой. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации Goal.com, Клопп, который сейчас работает экспертом на МагентаТВ, встретился с Мбаппе и его матерью во время матча чемпионата мира и вспомнил старые истории. По словам тренера, «Ливерпуль» в то время был близок к самому дорогому «несостоявшемуся трансферу» на рынке. Чтобы переговоры оставались в тайне от прессы, руководство клуба даже арендовало частный самолет.

Секретный обед в небе Франции

Клопп рассказал, что встреча проходила на борту самолета, летевшего из Блэкпула в Ниццу. «Мы вели переговоры с Мбаппе до его перехода в Париж. Это был самый дорогой «несостоявшийся трансфер», который мог обойтись примерно в 500 миллионов евро. Мы забрали семью Мбаппе в Ницце и летали кругами в воздушном пространстве, чтобы нас никто не увидел. Мы отлично пообедали на борту, все было фантастически, но в итоге он выбрал ПСЖ», — говорит Юрген Клопп.

Как выяснилось, Клопп лично вел переговоры не только с Килианом Мбаппе, но и с двумя другими звездами сборной Франции — Усманом Дембеле и Адриеном Рабьо. Однако, как с сожалением отметил тренер, никто из этих трех талантливых футболистов в итоге не переехал на «Энфилд». Это остается одним из главных трансферных разочарований в карьере Клоппа.

Мбаппе тогда перешел в парижский клуб за 180 миллионов евро. Несмотря на то, что он играл вместе с такими звездами, как Лионель Месси и Неймар, его карьера в Париже запомнилась внутренними разногласиями и неудачами в Лиге чемпионов.

Килиан Мбаппе, ныне защищающий цвета «Реал Мадрид», по-прежнему стремится к своей главной мечте — завоеванию кубка Лиги чемпионов. Юрген Клопп в своем интервью подчеркнул теплые отношения с матерью французской звезды, показав, что, несмотря на то, что та секретная операция не принесла результата, взаимное уважение сохранилось.

Юрген КлоппКилиан МбаппеЛиверпульРеал МадридТрансферлар
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Jahongir Tursunov
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