Килиан Мбаппе получил травму: стало известно состояние капитана сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прояснил ситуацию вокруг капитана команды Килиана Мбаппе после четвертьфинального матча чемпионата мира против Марокко. Тот факт, что нападающему «Реал Мадрида» пришлось покинуть поле незадолго до финального свистка, вызвал серьезные вопросы у болельщиков и экспертов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В матче, прошедшем в Бостоне, Франция одержала победу со счетом 2:0 и обеспечила себе путевку в полуфинал. Несмотря на то, что в первом тайме Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти, на 60-й минуте он сумел открыть счет. Позже Усман Дембеле довел счет до уверенного. Однако радость от победы была немного омрачена тем, что на 77-й минуте Мбаппе был заменен с пакетом льда на правой лодыжке.

Официальное заявление Дидье Дешама

После игры Дидье Дешам в беседе с журналистами предоставил подробную информацию о физическом состоянии капитана. Как сообщает Goal.com, тренер оценил эту замену как меру предосторожности. По словам Дешама, Килиан Мбаппе почувствовал небольшую боль в лодыжке, и тренерский штаб решил поберечь его перед полуфиналом.

«У Килиана была небольшая проблема с лодыжкой, он сказал, что чувствует боль. Также Ману Коне получил удар по колену, у него наблюдался мышечный спазм. Но вышедший на замену Уоррен Заир-Эмери произвел очень хорошее впечатление. На данном этапе каждый футболист должен быть готов к любой ситуации», — подчеркнул специалист, ставший чемпионом мира в 2018 году.

Третий полуфинал подряд

Благодаря этой победе сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира. Дешам считает этот результат естественным и логичным процессом. По его мнению, наличие в команде исполнителей высокого уровня является главным фактором успеха. Хотя нереализованный пенальти и упущенные моменты усложнили игру, команда достигла своей цели.

В настоящее время французы начали процесс восстановления и ожидают своего соперника по полуфиналу. На следующем этапе они встретятся с победителем пары Испания — Бельгия. Главная задача для команды Дешама — сохранять концентрацию и стремиться к конечной цели турнира.

Несомненно, эта победа дарит огромные эмоции французскому народу. По словам тренера, футболисты чувствуют страсть на своей родине и готовы приложить все усилия, чтобы пройти как можно дальше. Здоровье такого лидера, как Килиан Мбаппе, остается самым важным вопросом для команды перед решающими матчами.