Джуд Беллингем в настоящее время является одним из самых ярких представителей мирового футбола, и его высокая уверенность в себе на поле вызывает множество дискуссий. Хотя поведение звезды «Реал Мадрида» некоторыми оценивается как «высокомерие», эксперты подчеркивают, что это качество является ключом к его успеху. В частности, бывший игрок сборной Англии Дэнни Мерфи в интервью изданию GOAL сравнил ментальное состояние Беллингема с легендой «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом. Об этом сообщает Goal.com.

По мнению Мерфи, «высокомерие» Беллингема на поле эффективнее и полезнее для команды, чем у таких опытных звезд, как Мохаммед Салах. Бесконечная уверенность в себе 23-летнего полузащитника побуждает его брать на себя ответственность в сложных ситуациях. Это стало решающим фактором для сборной Англии под руководством Томаса Тухеля на чемпионате мира 2026 года.

Перед началом чемпионата мира многие эксперты ставили под сомнение место Беллингема в основном составе. Некоторые даже предлагали поставить его ниже таких футболистов, как Морган Роджерс, или вовсе исключить из состава. Однако в то время, когда такие звезды, как Фил Фоден и Коул Палмер, остались позади в конкурентной борьбе, Беллингем доказал, что он незаменим.

Сочетание класса и стабильности

Фраза «форма в спорте временна, а класс постоянен» находит свое подтверждение на примере Беллингема. В победном матче против Хорватии со счетом 4:2 он стал главной движущей силой команды. А в игре с Панамой именно он открыл счет и решил исход матча. Каждое его движение на поле показывает, что в современном футболе важна не только техника, но и сильный характер.

Дэнни Мерфи отмечает, что это качество у Беллингема можно было увидеть только у таких легенд, как Стивен Джеррард, Уэйн Руни или Майкл Оуэн. «Он потрясающий футболист — атлетизм, техническое мастерство и выносливость сочетаются в нем. Но самое главное, несмотря на юный возраст, он очень верит в свои силы. Даже когда команда плохо играла на Евро-2024, он спас ситуацию своим голом через себя», — говорит эксперт.

Матч 1/8 финала против Мексики еще раз подтвердил, что Беллингем — настоящий «галактикос». На знаменитом стадионе «Ацтека» он оформил дубль и вывел свою команду в четвертьфинал. Его партнерство с Гарри Кейном вывело атакующий потенциал сборной Англии на новый уровень.

Хотя своеобразный стиль празднования голов Беллингема и его жесты в духе «кто еще может быть лучше?» вызывали много критики, именно этот характер сделал его мировой суперзвездой. Закаленный в составе «Реал Мадрида», футболист научился играть под давлением и успешно использует этот опыт в интересах сборной. В конечном итоге становится ясно, что его «высокомерие» — это не просто тщеславие, а жажда победы.