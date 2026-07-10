Йон Арне Риисе: Эрлинг Холанд способен победить сборную Англии

В преддверии четвертьфинала чемпионата мира внимание футбольного мира приковано к бескомпромиссному противостоянию между Норвегией и Англией. Бывший защитник «Ливерпуля» Йон Арне Риисе поделился своими мыслями об этом матче, выразив уверенность в том, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд принесет победу своей родине. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию БестБеттингСитес Риисе назвал Эрлинга Холанда лучшим центральным нападающим мира на данный момент. Он подчеркнул, что физическая мощь и профессиональный подход норвежского форварда могут создать серьезные проблемы для защитников сборной Англии под руководством Томаса Тухеля. Бывший футболист полагает, что проход норвежцев в следующую стадию откроет им путь к чемпионству.

Лучший нападающий мира

Йон Арне Риисе высоко оценил не только мастерство Холанда на поле, но и его человеческие качества. По его словам, Эрлинг — один из немногих игроков в современном футболе, кто смог совместить инстинкт убийцы и уважение к сопернику., — отметил Риисе.

Также он особо отметил борьбу Холанда на поле с такими сильными защитниками, как Габриэл. По мнению Риисе, несмотря на агрессивность и решительность во время игры, после финального свистка Эрлинг проявляет огромное уважение к оппонентам. Ожидается, что именно этот характер и железная воля станут решающим фактором в преодолении обороны Англии в четвертьфинале.

Патриотизм и высокие цели

Интересно, что Йон Арне Риисе признался, что обычно болеет за «трех львов» на крупных турнирах, так как провел десять лет своей карьеры в английском футболе. Однако в момент, когда сборная Норвегии достигла такой высокой стадии, он заявил, что его преданность полностью на стороне родины. Он надеется, что норвежцы победят Англию и сотворят сенсацию на турнире.

Высоко оценивая шансы своей страны, Риисе обратил внимание на следующие аспекты:

Великолепная спортивная форма и физическое превосходство Эрлинга Холанда;

Общий командный дух и стремление к победе;

Способность оказать достойное сопротивление тактике Томаса Тухеля.

В завершение статьи Риисе выразил уверенность, что если Норвегия пройдет барьер в лице Англии в четвертьфинале, то в конце турнира она поднимет над головой Кубок мира. Этот матч станет дуэлью не только двух команд, но и противостоянием лучшего нападающего мира и тактических схем Томаса Тухеля.