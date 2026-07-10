Почему его называют Ламин Ямаль? История имени футболиста

·66·Спорт
Почему его называют Ламин Ямаль? История имени футболиста

Один факт о Ламине Ямале вызывает большой интерес у многих. Дело в том, что «Ямаль» — это не его фамилия. Полное имя футболиста — Ламин Ямаль Насрауи Эбана, где Насрауи — фамилия отца, а Эбана — фамилия матери.

Как пишут испанские СМИ, перед рождением сына родители Ламина переживали трудный финансовый период. В то время им помогли два человека по имени Ламин и Ямаль. В некоторых источниках говорится, что они поддержали семью в ситуации с оплатой аренды жилья.

Родители не забыли эту помощь. Они решили, что если у них родится ребенок, то назовут его в честь этих двух людей. Позже родившемуся сыну дали имя Ламин Ямаль.

Сегодня в футбольном мире он известен именно под этими двумя именами. Однако официально его фамилиями являются Насрауи и Эбана. Это распространенная в Испании традиция: ребенок обычно берет фамилии отца и матери вместе.

Семья Ламина Ямаля имеет разные культурные корни. Его отец, Мунир Насрауи, родом из Марокко, а мать, Шейла Эбана, — из Экваториальной Гвинеи. Сам футболист родился и вырос в Каталонии и выбрал выступление за сборную Испании.

Поэтому утверждение о том, что «Ламин Ямаль — это не фамилия родителей», верно. Это его имя, данное в знак благодарности двум людям, сыгравшим важную роль в жизни его семьи.

Ламин ЯмальНасрауиЭбанаБарселонаИспания термасиМонир Насрауи
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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