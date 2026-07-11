Манчестер Юнайтед близок к покупке Андрея Сантоса за 50 миллионов фунтов

Сообщения о том, что английский клуб «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения о трансфере полузащитника «Челси» Андрея Сантоса, вызвали бурные дискуссии в футбольном сообществе. Как сообщает Sky Sports, «красные дьяволы» готовы заплатить 50 миллионов фунтов стерлингов за 22-летнего бразильского футболиста. Однако бывшие звезды клуба и эксперты оценивают этот трансфер как большой риск. Об этом сообщает Goal.com.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Ники Батт назвал эту покупку непонятной. По его мнению, Андрей Сантос еще не доказал, что готов играть в основном составе на «Олд Траффорд». Батт подчеркнул, что футболист, купленный за такие огромные деньги, должен приобретаться не для скамейки запасных, а для немедленного усиления игры команды.

Сомнения экспертов и анализ трансфера

В интервью Паддй Повер Ники Батт обратил внимание на несоответствие между трансферной ценой и опытом игрока. «Если бы его купили за 25-30 миллионов фунтов, это можно было бы понять. Но если платят 50 миллионов, он обязан сразу выходить в стартовом составе. Я видел его игры несколько раз, но не заметил в нем ничего выдающегося», — говорит бывший полузащитник.

Также Батт не верит, что футболист, который в прошлом сезоне провел всего 13 матчей за «Челси», сможет спасти такой клуб, как «Манчестер Юнайтед». По его словам, клуб покупает не готовую звезду, а «потенциал», который еще не проявил себя. В нынешнем состоянии команды это может стать опасным решением.

Не только представители «Манчестер Юнайтед», но и бывший игрок «Челси» и «Арсенала» Эмманюэль Пети также скептически относится к этому трансферу. В интервью БОЙЛЭ Спортс Пети заявил, что Андрею Сантосу потребуется полная психологическая перестройка, чтобы выдержать давление в «Манчестер Юнайтед» и требования уровня Лиги чемпионов.

Этот трансфер интересен и для футбольных болельщиков, так как в то время, когда «Манчестер Юнайтед» испытывает проблемы в центральной линии полузащиты, столь крупные вложения в молодого и неопытного игрока могут напрямую повлиять на результаты команды в следующем сезоне. Пока руководство клуба не делало официальных заявлений, но сообщается, что переговоры находятся на завершающей стадии.