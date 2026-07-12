Джуд Беллингем вывел Англию в полуфинал ЧМ-2026: теперь соперник — Аргентина

·3·Спорт
Джуд Беллингем вывел Англию в полуфинал ЧМ-2026: теперь соперник — Аргентина

Юная звезда сборной Англии Джуд Беллингем проявил настоящий героизм в сложном четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Норвегии. Дубль полузащитника «Реал Мадрида» принес англичанам победу со счетом 2:1 и вывел команду в полуфинал турнира. Теперь футбольный мир ожидает бескомпромиссное противостояние между Аргентиной во главе с Лионелем Месси и Англией. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После окончания встречи Беллингем оставил пост в своем Instagram, напоминающий мотивационный дух популярного сериала «Тед Лассо». Он написал: «Живем, чтобы сражаться еще один день. На очереди полуфинал. Верьте!» (Believe!). Эти слова вызвали большой интерес среди английских болельщиков и еще больше укрепили веру команды в чемпионство.

Критика Томаса Тухеля и командный дух

Несмотря на победу, главный тренер сборной Англии Томас Тухель не до конца удовлетворен игрой своих подопечных. Хотя тренер высоко оценил волю и трудолюбие команды, он подчеркнул необходимость технического роста. По мнению Тухеля, команда способна показывать более качественный футбол, и перед полуфиналом необходимо исправить ошибки.

Беллингем же отреагировал на критические замечания тренера довольно спокойно. «На поле действовать очень сложно, это требует тяжелого труда. Все футболисты выложились на полную. Я высоко ценю стойкость и усилия моих товарищей по команде», — подчеркнул 21-летний футболист.

Проблема зависимости от двух лидеров

Согласно статистическим данным, сборная Англии на текущем турнире чрезмерно зависит от мастерства своих двух главных звезд — Джуда Беллингема и капитана Гарри Кейна. По сообщению издания Goal.com, 12 из 13 голов команды на чемпионате мира записаны на счет именно этих двух футболистов. Этот показатель свидетельствует о наличии определенных недостатков в механизме командной атаки.

Томас Тухель также признал эту ситуацию: «Мы должны выводить на удобные позиции и других футболистов в атаке. Конечно, Беллингем и Гарри Кейн — игроки топ-уровня, которые любят брать на себя ответственность в решающие моменты. Их эффективное взаимодействие — большое преимущество для нас, но нам необходимо диверсифицировать командную игру».

Теперь сборную Англии ждет самое серьезное испытание на пути к чемпионству мира. Ожидается, что полуфинальный матч против Аргентины во главе с Лионелем Месси войдет в историю не только как противостояние грандов двух континентов, но и как дуэль представителей разных поколений, таких как Беллингем и Месси.

ЖЧ-2026АнглияЖуде БеллингэмАргентинаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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